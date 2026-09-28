NAFTA POJEFTINILA! Cena pala nakon obnavljanja rada ključnog saudijskog naftovoda

CENA međunarodno referentne nafte Brent spustila se danas na oko 105 dolara za barel, nakon izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok - Zapad posle završetka popravki, pošto je ranije tokom dana premašila 108,5 dolara, preneo je Trejding ekonomiks.

Foto: Federico Caputo / Alamy / Profimedia

Cena američke sirove nafte WTI pala je ispod 93 dolara za barel, nakon što je danas premašila 96 dolara.

Saudijska Arabija je obnovila protok kroz naftovod na oko 3,5 miliona barela dnevno.

Naftovod Istok - Zapad bio je zatvoren ranije ovog meseca nakon što je oštećen u napadu dronom izvedenom iz Iraka.

Na tržište je uticala i neizvesnost u vezi sa mogućim diplomatskim rešenjem između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Američki predsednik Donald Tramp navodno je otvoren za ublažavanje sankcija Iranu i oslobađanje zamrznutih sredstava ukoliko Teheran ostvari konkretan napredak ka postizanju nuklearnog sporazuma.

Tramp je ranije odbacio uslovnu ponudu Irana da ponovo otvori Ormuski moreuz i rekao saradnicima da očekuje nastavak američkih napada na Iran nakon novembarskih izbora za Kongres.

Pad očekivanja da bi uskoro mogao biti postignut diplomatski dogovor između SAD i Irana prethodno je podstaklo rast cena nafte do najviših dnevnih nivoa.

Istovremeno, koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je u subotu da je presrela projektile koje su lansirali Huti, pobunjenička grupa iz Jemena koju podržava Iran.

Naftno tržište i dalje je posebno osetljivo na razvoj događaja na Bliskom istoku, zbog mogućeg uticaja sukoba na proizvodnju, transport i izvoz sirove nafte.

(Tanjug)

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