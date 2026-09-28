VUČIĆ NAJAVIO POBEDU: Očekujemo izlaznost od preko 80 posto

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" poručio je da ima mnogo motivisanih koji bi da spreče da im neko uništi zemlju.

Foto: Z. Jovanović Mačak

Aleksandar Vučić odgovara na pitanja sa Tiktoka i Fejsbuka.

- Jedino čime se rukovodite je da mrzite. Komentar sa Vesnu Radosavljević sa RTS. To je toliko zastrašujuće reći jednoj dami. Nisi ti rekao "Vučiću kretenu", to je sve okej. Svaka debata je lekovita i razgovor. Debata ova je bila lekovita, da vidimo ko je pisao ćaci, da ne zna da li sumnjivo ili sumljivo, da ne znaju ništa o obrazovanju. Ostavljaće oni sve više prazne stolice. Zamislite Kokanovića, Šokšića da su stručni. Stručan za uništavanje dinara. Stručan Jovo Bakić, Srdanović - za Zvicera i Đukanovića? Kad neko postavlja pitanje sa druge strane, e onda ćemo tog da mrzimo još više. U utakmici imate priliku da date gol, morate i da primite gol - istakao je on.

- Nismo mi spaljivali prostorije, nismo devojakama lupali kamenom o glavu, nismo izboli čoveka nožem, nismo mi pucali u gospodina Bogdanovića, nismo mi rušili i uništavali nečiju imovinu, nismo mi umalo spalili žive ljude u Valjevu i Novom Sadu. Očekujemo izlaznost od preko 80 posto. Pobedićemo ih i na tu izlaznost. Oni ne mogu u to da poverujum jer žive u mehurima svojih tvivota, postova. Nismo mi davali zeleno svetlo za nasilje. I 28. juna i 15. marta pogledajte ko je proizvodio nasilje. Tako su izmislili priču o zvučnom topu. Nasilje je nešto što je nedopustivo. Dok sam živ, kao bilo šta, nikada neću pronaći opravdanje za nasilje - rekao je Vučić.