Svet

MASOVNO BEŽANJE OD FRONTA?! Čak 1,4 miliona Ukrajinaca dobilo POSEBAN STATUS: Broj izuzetih od mobilizacije eksplodirao preko noći!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 09. 2026. u 18:11

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TRENUTNO, oko 1,4 miliona ljudi u Ukrajini ima status izuzeća od mobilizacije. Ove podatke izneo je ministar privrede Oleksandr Kravčenko u intervjuu za *Forbes Ukraine*.

МАСОВНО БЕЖАЊЕ ОД ФРОНТА?! Чак 1,4 милиона Украјинаца добило ПОСЕБАН СТАТУС: Број изузетих од мобилизације експлодирао преко ноћи!

Foto: AI/Grok

Kravčenko je naveo da broj osoba izuzetih od mobilizacije nastavlja da raste.

Prema njegovim rečima, tokom letnje revizije statusa „od kritičnog značaja za privredu”, oko 15% preduzeća nije uspelo da zadrži taj status. Međutim, broj izuzetih radnika je nakon toga počeo brzo da raste.

Kravčenko je istakao da najveći udeo izuzetih radnika čine zaposleni u proizvodnom sektoru – oko 20% od ukupnog broja. Radnici u sektoru transporta i logistike čine još 12%, a slede trgovina (10%), energetika (9%) i poljoprivreda (8%).

Vredi napomenuti da je broj izuzeća značajno porastao u periodu 2025–2026. godine. U januaru prošle godine, tadašnji premijer Denis Šmigalj naveo je cifru od 900.000 do 950.000 Ukrajinaca izuzetih od služenja vojnog roka. Godinu dana kasnije, međutim, tadašnji ministar privrede Oleksij Soboljev izvestio je da je taj broj dostigao 1,3 miliona.

To znači da je ta cifra sada porasla za još oko 100.000 ljudi.

Nova pravila koja se odnose na izuzeća od mobilizacije u potpunosti su stupila na snagu u Ukrajini 1. septembra.

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