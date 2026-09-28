PRST UPEREN U KIJEV: Predsednik Malija optužio Ukrajinu za podršku terorističkim grupama
UKRAJINA pruža podršku terorističkim i mafijaškim grupama koje pokušavaju da ugroze teritorijalni integritet Malija, navodi se u poruci predsednika te zemlje Asimija Goite, koju je na 81. zasedanju Generalne skupštine UN pročitao ministar spoljnih poslova Malija Abdulaje Diop.
- Nakon što je Ukrajina 2024. godine prvi put priznala da podržava terorističke grupe koje deluju u Sahelu, ona je više puta, na najvišem nivou, potvrđivala svoje mešanje u dešavanja u Africi. Ne samo naša država, već i drugi nezavisni izvori svedoče o nedopustivom ponašanju Ukrajine. Zemlja koja tvrdi da brani sopstveni teritorijalni integritet, pruža otvorenu podršku terorističkim i mafijaškim grupama koje nastoje da ugroze teritorijalni integritet naše države - istakao je predsednik.
Prema njegovim rečima, međunarodna zajednica, a posebno Afrika, ne mogu pred licem istorije da ćute zbog postupaka Ukrajine, koji za sobom povlače brojne štetne posledice po nacije afričkog kontinenta.
- Znamo da je Ukrajina samo vidljivi vrh ledenog brega u pokušajima da se naša zemlja destabilizuje i spreči da se oslobodi neokolonijalnog pokroviteljstva. Teroristička politika usmerena protiv naše zemlje ispoljava se u tri oblika: vojni napadi na našu vojsku i civilno stanovništvo, pokušaji ekonomskog gušenja i pokretanje neprijateljske medijske kampanje - objasnio je Goita.
Predsednik Malija posebno je istakao pomoć Rusije „Oružanim snagama Malija i združenim snagama Konfederacije sahelskih država u borbi protiv terorizma“.
(Sputnjik)
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