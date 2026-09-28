ZAPADNE zemlje ne shvataju da i same mogu da postanu žrtve terorističkog režima u Kijevu koji podržavaju, izjavio je Rodion Mirošnik, ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima za TASS.

foto: Yevgeny Messman / Zuma Press / Profimedia

- Moj zadatak je da što jasnije objasnim onima od kojih zavisi razvoj situacije da ovo nije igra, da postepeno klizanje u kriminal, provokacije i otvoreni terorizam stvaraju situaciju koja nimalo nije bezopasna. Terorizam je mač sa dve oštrice. U nekom trenutku će ih pogoditi, i u nekom trenutku će osetiti posledice – ne samo kao brigu u teoriji, već na konkretne, opipljive načine. A ako veruju da su nekako zaštićeni od ovoga, onda, znate, to je čista naivnost - rekao je Mirošnik.

Prema njegovim rečima, zbog ove naivnosti, zapadne zemlje nastavljaju da zatvaraju oči pred udarima ukrajinskih snaga na nuklearna postrojenja.

- Oni savršeno dobro razumeju šta se dešava, savršeno dobro razumeju provokativnu politiku Kijeva, ali zatvaraju oči pred tim, verujući da će ova situacija, koja postepeno eskalira i zaista preti veoma ozbiljnim posledicama, nekako proći pored njih, ili da će se neko u nekom trenutku uplašiti. Ne znam šta misle zapadnjaci, ali apsolutna je činjenica da su dozvolili Kijevu da vodi teroristički rat, uključujući elemente nuklearnog terorizma - ocenio je Mirošnik.

Kijev, uz prećutno odobrenje i finansijsku podršku zapadnih zemalja, eskalira napade na ruska nuklearna postrojenja, istakao je on.

- Mogu reći da se ova eskalacija, koja je počela nakon što je EU izdvojila 90 milijardi evra, proširila i na nuklearni sektor i bezbednost od zračenja. Grad Energodar je od aprila pod aktivnim granatiranjem, a značajan broj ljudi bio je prinuđen da beži odatle. Zabeleženi su udari na veoma opasnim lokacijama: centru za obuku i skladištima nuklearnog otpada. To nosi rizik i od skoka nivoa zračenja i, generalno, od određene štete ili uništenja koja će uticati i na rad i na bezbednost nuklearne elektrane -primetio je ruski zvaničnik.

Prema njegovim rečima, nakon što su to isprobale u nuklearnoj elektrani "Zaporožje", ukrajinske snage počinju da razmatraju i druge nuklearne elektrane, posebno one u Kursku i Smolensku.

- U jednom trenutku, ovo je izazvalo izvesnu reakciju Evropljana i članica IAEA. Ali sada, sponzore Kijeva svakodnevni udari na Zaporošku nuklearnu elektranu ne podstiču ni na kakvo razmišljanje. Oni praktično nikako ne reaguju, a ako reaguju, to je samo na jedan način: 'Rusija je kriva za sve! Gledajte, napadaju sopstvenu elektranu!' A Ukrajinci, u međuvremenu, kažu: 'Ne možemo da napadnemo elektranu jer je to naša elektrana!' I ova idiotska, uvrnuta logika sasvim odgovara zapadnjacima - zaključio je Mirošnik.

(RT Balkan)

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