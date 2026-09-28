Svet

POPLAVE ŠIROM TAJLANDA: Stradalo najmanje osmoro ljudi (FOTO)

T.J.

28. 09. 2026. u 11:08

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NAJMANjE osam osoba je izgubilo život u poplavama koje su pogodile Tajland, a potopljeno je više od 580 hiljada domova, saopštile su danas tajlandske vlasti.

ПОПЛАВЕ ШИРОМ ТАЈЛАНДА: Страдало најмање осморо људи (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP/Sakchai Lalit

Više hiljada ljudi smešteno je danas u centre za evakuaciju u Bangkoku jer su brojni delovi tajlandske prestonice poplavljeni, a drenažna mreža je preopterećena nakon intenzivnih kiša proteklog vikenda, prenosi Rojters.

- Više od 80.000 stanovnika koji žive u poplavljenim područjima ne može da napusti svoje domove. Cilj je da se svim stanovnicima obezbede tri obroka dnevno tokom celog perioda poplava i najmanje još sedam dana nakon što se voda povuče - izjavio je sekretar tajlandskog ministarstva unutrašnjih poslova i potvrdio da se poljske kuhinje i čamci mobilišu za pružanje pomoći ugroženima.

Foto: Фото: Танјуг/АП/Sakchai Lalit

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Procenjuje se se da bi poplave mogle da prouzrokuju ekonomsku štetu od najmanje 11 milijardi bahta (287 miliona evra) na nacionalnom nivou, a gubici će verovatno rasti ukoliko se situacija ne poboljša.

- Očekuje se da će poplave smanjiti rast BDP-a ove godine za 0,3 procentna poena, na 2,1 odsto, i smanjiti rast u trećem kvartalu za oko 0,5 procentnih poena, na 1,7 procenata - rekao je Aat Pisanvanič sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Rangsit.

(Tanjug)

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