POPLAVE ŠIROM TAJLANDA: Stradalo najmanje osmoro ljudi (FOTO)
NAJMANjE osam osoba je izgubilo život u poplavama koje su pogodile Tajland, a potopljeno je više od 580 hiljada domova, saopštile su danas tajlandske vlasti.
Više hiljada ljudi smešteno je danas u centre za evakuaciju u Bangkoku jer su brojni delovi tajlandske prestonice poplavljeni, a drenažna mreža je preopterećena nakon intenzivnih kiša proteklog vikenda, prenosi Rojters.
- Više od 80.000 stanovnika koji žive u poplavljenim područjima ne može da napusti svoje domove. Cilj je da se svim stanovnicima obezbede tri obroka dnevno tokom celog perioda poplava i najmanje još sedam dana nakon što se voda povuče - izjavio je sekretar tajlandskog ministarstva unutrašnjih poslova i potvrdio da se poljske kuhinje i čamci mobilišu za pružanje pomoći ugroženima.
Procenjuje se se da bi poplave mogle da prouzrokuju ekonomsku štetu od najmanje 11 milijardi bahta (287 miliona evra) na nacionalnom nivou, a gubici će verovatno rasti ukoliko se situacija ne poboljša.
- Očekuje se da će poplave smanjiti rast BDP-a ove godine za 0,3 procentna poena, na 2,1 odsto, i smanjiti rast u trećem kvartalu za oko 0,5 procentnih poena, na 1,7 procenata - rekao je Aat Pisanvanič sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Rangsit.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: PUSTOŠ POSLE POPLAVA U ČEŠKOJ: Prijavljeni prvi smrtni slučajevi
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PONOVO PUCNjAVA NA TAJLANDU: Naoružani napadač ubio visokog zvaničnika vlade (VIDEO)
10. 08. 2026. u 08:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)