Svet

DRAMA NA LETU: Putnici završili u bolnici, avion morao prinudno da sleti

В.Н.

28. 09. 2026. u 10:44

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ČETVORO putnika prevezeno je u bolnicu nakon što je avion Delta erlajnsa koji je iz Barselone leteo ka Bostonu u subotu popodne morao da izvrši prinudno sletanje u Porto zbog dima u kabini.

ДРАМА НА ЛЕТУ: Путници завршили у болници, авион морао принудно да слети

Foto Tanjug/Hannes P. Albert/dpa via AP

Ukupno 14 osoba zbrinuto je zbog udisanja dima, dok je 12 putnika tokom leta dobilo kiseonik, prenose portugalski mediji.

Avion tipa "erbas A330" leteo je preko Atlantika kada je posada, nakon pojave dima i aktiviranja alarma, proglasila vanrednu situaciju. Let je naglo promenio pravac i avion se uputio ka Portugalu, piše Si-En-En.

Posada je koristila transponder kod 7700, koji označava vanrednu situaciju, nakon čega je avion preusmeren ka aerodromu "Sa Karneiro" u Portu.

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