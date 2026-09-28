MASOVNI NAPAD NA RUSIJU: Oborene 254 ukrajinske bespilotne letelice

PROTIVVAZDUŠNA odbrana je oborila 254 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

MOD Rusije

- Tokom protekle noći, od 20 časova 27. septembra do osam časova po moskovskom vremenu 28. septembra, dežurne snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 254 ukrajinske bespilotne letelice - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, letelice su oborene iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Smolenske, Kaluške, Tulske, Kurske, Voronješke, Lipecke, Tambovske, Rjazanske, Orlovske, Saratovske, Rostovske i Moskovske oblasti. Osim toga, dronovi su uništeni nad teritorijom Krasnodarskog kraja, Republike Krim i iznad voda Azovskog i Crnog mora.

(RT Balkan)