MASOVNI NAPAD NA RUSIJU: Oborene 254 ukrajinske bespilotne letelice
PROTIVVAZDUŠNA odbrana je oborila 254 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
- Tokom protekle noći, od 20 časova 27. septembra do osam časova po moskovskom vremenu 28. septembra, dežurne snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 254 ukrajinske bespilotne letelice - navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje, letelice su oborene iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Smolenske, Kaluške, Tulske, Kurske, Voronješke, Lipecke, Tambovske, Rjazanske, Orlovske, Saratovske, Rostovske i Moskovske oblasti. Osim toga, dronovi su uništeni nad teritorijom Krasnodarskog kraja, Republike Krim i iznad voda Azovskog i Crnog mora.
(RT Balkan)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"Jesu li to igračke, dečja igra? Oni su započeli, osetiće ruske osvetničke udare!"
26. 09. 2026. u 11:03
"TO JE ZAPANjUJUĆA ČINjENICA" Lavrov o imenima na spomeniku u Buči i tvrdnjama Kijeva
22. 09. 2026. u 13:12
„TOPOVSKO MESO ZA EVROPU” Putin oštar: Evo zašto je ukrajinskom vrhu rat jedini spas
19. 09. 2026. u 08:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)