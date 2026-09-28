Svet

RASTE NEPOVERENJE PREMA UKRAJINCIMA: U Poljskoj traže strožu kontrolu granica

D.D.

28. 09. 2026. u 11:08

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POLjSKA bi trebalo da pooštri kontrolu granice nakon smrtonosnog napada nožem koji je izveo ukrajinski državljanin, izjavio je bivši poljski potpredsednik vlade i aktuelni poslanik stranke Pravo i pravda Henrik Kovalčik, upozorivši da bi ubistvo moglo da izazove novi talas antiiukrajinskog raspoloženja.

РАСТЕ НЕПОВЕРЕЊЕ ПРЕМА УКРАЈИНЦИМА: У Пољској траже строжу контролу граница

Foto: Klaudia Radecka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema poljskim zvaničnicima, državljanin Ukrajine (31) napao je u četvrtak pet osoba u katoličkoj opatiji u Jaroslavu, pri čemu je ubio sveštenika i ranio još četiri osobe. Osumnjičeni, koji je, prema istražiteljima, tokom noći ušao u Poljsku iz Nemačke i navodno se uputio ka ukrajinskoj granici, uhapšen je na mestu napada. Tužilaštvo istražuje okolnosti i motiv napada.

- Ovo će sigurno izazvati novi talas neprijateljstva prema Ukrajincima - rekao je Kovalčik.

Poslanik je naglasio da političari ne bi trebalo da raspiruju antiiukrajinsko raspoloženje, ali da ljudi sami donose zaključke.

- Mi govorimo o činjenicama. Ljudi sami izvlače zaključke – Ukrajinac je ubio poljskog sveštenika i ranio više ljudi. Ovde nema potrebe bilo šta dodatno raspirivati - istakao je Kovalčik.

On je ocenio da bi ovaj incident trebalo da podstakne Varšavu da pojača kontrolu granice, ponovivši da je osumnjičeni ušao u Poljsku iz Nemačke.

- Mi uopšte ne kontrolišemo nemačko-poljsku granicu. Poljska ne može da prihvati sve migrante koji su završili u Nemačkoj, a zatim uđu u našu zemlju - rekao je Kovalčik.

Poslanik je takođe rekao da kažnjavanje napadača nije dovoljno, pozivajući poljske vlasti da iz ovog smrtonosnog incidenta izvuku šire zaključke.

Napad se dogodio u trenutku kada se stavovi Poljaka prema ukrajinskim migrantima naglo pogoršavaju.

Istraživanje agencije za ispitivanje javnog mnjenja, pokazalo je da većina Poljaka protivi njihovom prihvatanju.

(RT Balkan)

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