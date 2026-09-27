RUSKI vojnik sa pozivnim znakom "Bokser" samostalno je zauzeo uporište Oružanih snaga Ukrajine na Dnjepropetrovskom pravcu, eliminisavši šest neprijateljskih militanata, rekao je za RIA Novosti Viktor Starikov, vojnik iz grupe snaga "Centar".

Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/Profimedia

Prema rečima strelca iz 428. puka 90. gardijske tenkovske divizije, "Bokser" je samostalno stigao do uporišta i očistio ga, nakon čega je držao položaj.

-Sam je očistio uporište u kojem se nalazilo šest neprijateljskih boraca. Uspešno ih je sve eliminisao i učvrstio svoj položaj, gde je držao odbranu još dve nedelje, rekao je Starikov.

Dodao je da su ruske trupe nedavno odbile tri napada ukrajinskih snaga na Dnjepropetrovskom pravcu.

Prema rečima Starikova, ukrajinske jedinice su delovale u malim grupama, a intervali između napada mogli su biti otprilike sat do sat i po. U jednom slučaju, ruska grupa od četiri do pet ljudi odbila je napad otprilike deset vojnika ukrajinskih snaga.

(rt.rs)

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