CRNO DA CRNJE ZA UKRAJINU NE MOŽE: Polimarket ovom datumu daje najviše šanse za prekid vatre sa Rusijom
PREKID vatre između Rusije i Ukrajine za javnost je na nivou nemogućeg, pokazuju poslednji podaci Polimarketa.
Ponuđeni su konkretni datumu u ovoj godini, a brojke se kreću u granicima od 7 odsto do 21 odsto šansi da se u za te ponuđene datume potpiše ikakav prekid vatre.
Naredna godina je nešto optimističnija, ali ne previše, tako da jedina nada, opet, prema Polimarketu, jeste poslednji dan jula 2027. godine gde je 57 tržišne procene mogućnosti da nastupi prekid vatre između Rusije i Ukrajine.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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