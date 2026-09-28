BOLNO SUOČAVANJE SA ZLOSTAVLJANJEM: Papa o nasilju nad maloletnicima
Impresivnim skupovima vernika koji su obeležili njegov boravak u Francuskoj, papa Lav Četrnaesti danas završava četvorodnevnu apostolsku posetu ovoj zemlji.
Posle Pariza i Lurda, poglavar Rimokatoličke crkve poslednji dan provodi u Mecu, odakle će se večeras vratiti u Rim.
Juče ujutro, čak 150.000 ljudi prisustvovalo je misi koju je papa služio na otvorenom u čuvenom svetilištu u Lurdu. Lav Četrnaesti je pozvao na mir, pomirenje i odbacivanje logike rata. Osvrnuo se i na jednu od najbolnijih tema za Katoličku crkvu, seksualno nasilje. Obraćajući se prethodno francuskim biskupima, govorio je o "bolnom zlu" nad maloletnicima koje su počinili pripadnici klera ili koje se dogodilo u crkvenom okruženju, pozivajući Crkvu da nastavi borbu protiv zlostavljanja i zadrži najveću budnost.
Za sinoć je bilo planirano da iza zatvorenih vrata primi sedmoro Francuza koji su bili žrtve takvog nasilja. Neka udruženja smatraju da je sedmoro premalo i kritikuju izbor pojedinaca umesto predstavnika kolektiva, dok drugi u samom susretu vide važan simbol priznanja patnje i razmera problema. Nezavisna komisija je 2021. procenila da je od 1950. do 2020. godine oko 330.000 maloletnika u Francuskoj bilo izloženo seksualnom nasilju sveštenika, pripadnika verskih redova ili laika povezanih s crkvenim ustanovama.
Razmere papine posete viđene su i dan ranije u Parizu, kada se na Trgu Konkord, Jelisejskim poljima i okolnim avenijama okupilo čak 800.000 ljudi. Masa se protezala kilometrima, dok su okupljeni klicali papi i pratili misu preko 44 velika ekrana. Takav odziv posebno je upečatljiv u izrazito sekularnoj Francuskoj, u kojoj već decenijama opada broj ljudi koji se izjašnjavaju kao katolici. Ogromne mase ljudi, od kojih su neki bili gotovo u transu, svedoče donekle i o velikoj ličnoj popularnosti Lava Četrnaestog.
Papa danas iz Lurda stiže u Mec, gde će učestvovati na međureligijskom susretu i skupu posvećenom korenima Evrope, miru i jedinstvu, popodne će služiti misu, a posle oproštajne ceremonije uveče poleće za Rim.
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