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ZAROBLJENI UKRAJINAC ISPRIČAO KAKO SU GA RUSI UHVATILI: "Budim se, a pored mene - on"

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27. 09. 2026. u 10:55

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PREMA navodima Ministarstva, vojnici grupe snaga „Zapad” zarobili su ga u Harkovskoj oblasti.

ЗАРОБЉЕНИ УКРАЈИНАЦ ИСПРИЧАО КАКО СУ ГА РУСИ УХВАТИЛИ: Будим се, а поред мене - он

MOD Rusije

Ukrajinski vojnik koji je bio na dužnosti u zemunici zaspao je i nije primetio približavanje ruskih vojnika, navodi se u izveštaju Ministarstva odbrane Rusije, pozivajući se na reči zarobljenika Mihaila Skljara.

Prema navodima Ministarstva, vojnici grupe snaga „Zapad” zarobili su ga u Harkovskoj oblasti. Skljar je ispričao da su se on i njegov saborac, neposredno pre toga, smenjivali na straži na tom položaju.

„Bio sam na dužnosti. Probudio sam saborca i rekao mu: ’Tvoj je red’. Otišao sam da spavam. Zatim sam se probudio i video ga kako spava pored mene. Čuo sam i glasove kod ulaza u zemunicu”, rekao je zarobljenik.

Ruski vojnici koji su se približavali pozvali su ukrajinske vojnike, koji su se krili u skloništu, da polože oružje. Prema Skljarovim rečima, on je više puta pitao da li će im životi biti pošteđeni nakon predaje.

„Vikali su: ’Predajte se! Ljudi, predajte se, inače ćemo baciti dve granate na vas’. Ponovo sam pitao: ’Ljudi, jeste li sigurni da me nećete ubiti?’ Rekli su: ’Nećemo’. Naredili su nam da bacimo automate, telefone i radio-stanice. Sve smo to učinili i oni su nas zarobili”, ispričao je on.

Skljar je takođe naveo da je prisilno odveden u centar za regrutaciju nakon što je otišao u prodavnicu. Zatim je upućen na obuku u Lavovsku oblast. Obuka je trajala dva meseca i šest dana, ali je on ocenio da stečene veštine nisu bile dovoljne za učešće u stvarnim borbenim dejstvima.

Vojnik je izjavio da su vojnici na položaju morali sami da izgrade zemunicu koristeći samo lopatu, testeru i sekiru. Napomenuo je i da nije bilo zaštite od dronova, te da su se, u slučaju ranjavanja, vojnici morali oslanjati isključivo na sebe i svoje saborce.

Skljar je dodao da se njegova očekivanja u vezi sa ruskim zarobljeništvom nisu obistinila: dobijao je hranu i vodu, a nad njim nije primenjivano fizičko nasilje.

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