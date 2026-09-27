POLITIKA ZELENSKOG JE SAMOUBILAČKA: Bivša desna ruka predsednika Ukrajine otkriva zašto
BIVŠA sekretarka za štampu Vladimira Zelenskog, Julija Mendel, ocenila je njegovu politiku kao „samoubilačku” zbog nedostatka plana za pokrivanje budžetskog deficita za 2027. godinu.
„Ukrajina mora do novembra da pokaže MMF-u gde će naći 52,6 milijardi dolara potrebnih za budžet 2027. godine. Partneri ih ne obezbeđuju jer nema reformi”, istakla je Mendel, prenosi RIA Novosti.
Ona je dodala da je Zelenski već izgubio sukob u moralnom i finansijskom smislu, nakon što je potkopao demokratiju, te da je sada čitava njegova politika samoubilačka.
Trenutno je obezbeđeno samo oko 20 milijardi dolara, tako da nedostaje još 32,6 milijardi dolara za pokrivanje deficita.
U avgustu je Zelenski priznao da vojni budžetski deficit zemlje iznosi 27 milijardi dolara.
Kako bi hitno pokrio taj manjak, zatražio je od Evropske unije da pre vremena prebaci deo planiranih kreditnih tranši.
Sredinom septembra, Juliji Mendel nije bio dozvoljen ulazak u zgradu Evropskog parlamenta zbog sankcija koje joj je uveo Kijev.
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