VEČERAS NA KURIR TV OD 19 ČASOVA: Emisija "Ostavka-novo poglavlje" - Rekapitulacija predsedničkog mandata Aleksandra Vučića
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podnosi ostavku na mesto predsednika države. Nakon toga otpočinje novo poglavlje - ulazi u izbornu kampanju na listi “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”.
U specijalnoj emisiji Kurir televizije, “OSTAVKA – NOVO POGLAVLjE”, govoriće se o rekapitulaciji rada na Andrićevom vencu.
O najvažnijim potezima, odlukama i rezultatima proteklih devet godina govore:
Saša Milovanović, Vladimir Đukanović, Nebojša Krstić, Bojan Bilbija, Radoslav Marjanović, Stefan Krkobabić, Borko Kašanski, Dejan Miletić.
Emisiju vodi Silvija Slamnig.
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