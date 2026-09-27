Politika

VEČERAS NA KURIR TV OD 19 ČASOVA: Emisija "Ostavka-novo poglavlje" - Rekapitulacija predsedničkog mandata Aleksandra Vučića

В.Н.

27. 09. 2026. u 16:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podnosi ostavku na mesto predsednika države. Nakon toga otpočinje novo poglavlje - ulazi u izbornu kampanju na listi “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”.

ВЕЧЕРАС НА КУРИР ТВ ОД 19 ЧАСОВА: Емисија Оставка-ново поглавље - Рекапитулација председничког мандата Александра Вучића

Foto: Credit: Leonardo MUNOZ / AFP / Profimedia

U specijalnoj emisiji Kurir televizije, “OSTAVKA – NOVO POGLAVLjE”, govoriće se o rekapitulaciji rada na Andrićevom vencu. 

O najvažnijim potezima, odlukama i rezultatima proteklih devet godina govore: 

Saša Milovanović, Vladimir Đukanović, Nebojša Krstić, Bojan Bilbija, Radoslav Marjanović, Stefan Krkobabić, Borko Kašanski, Dejan Miletić.

Emisiju vodi Silvija Slamnig.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru