CRNI BILANS SUKOBA U GAZI: Poginulo više od 74.000 Palestinaca

MINISTARSTVO zdravlja u Gazi saopštilo je danas da je broj poginulih Palestinaca od početka sukoba militantnog pokreta Hamas i Izraela porastao na 74.016, dok je u protekle tri godine 175.068 osoba ranjeno.

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Od početka prekida vatre, u oktobru prošle godine, poginulo je 1.145 Palestinaca, navelo je ministarstvo koje je deo vlade pod upravom Hamasa, prenosi AP. Rat je izbio 7. oktobra 2023. godine, kada su militanti koje je predvodio Hamas upali u Izrael, gde su ubili oko 1.200 ljudi, uglavnom civila, i uzeli su 251 osobu za taoca, a završen je primirjem koje je stupilo na snagu prošle godine, iako su se pojedinačni izraelski napadi u Pojasu Gaze nastavili, uz obrazloženje izraelske vojske da su mete pripadnici Hamasa koji ugrožavaju izraelsku bezbednost.

Palestinsko ministarstvo ne pravi razliku u broju žrtava između civila i militanata, ali navodi da žene i deca čine oko polovinu ukupnog broja žrtava.

Od početka prekida vatre poginulo je sedam izraelskih vojnika. Ostali aspekti prekida vatre, koje je postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i dalje su uglavnom u zastoju, izraelske snage sada kontrolišu više od polovine palestinske teritorije, Hamas se nije razoružao, nova palestinska vlada nije preuzela dužnost, a obnova Pojasa Gaze još nije počela. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se izraelske snage neće povući sve dok se Hamas ne razoruža.

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