KORAK KA VERSKOM RATU: Izraelski doseljenici uz pratnju policije upali u kompleks džamije Al Aksa (VIDEO)
VIŠE od 1.000 izraelskih doseljenika upalo je danas u kompleks džamije Al Aksa u Jerusalimu pod jakom pratnjom izraelske policije, dok su izraelske vlasti uvele potpuno zatvaranje Zapadne obale zbog jevrejskog praznika Sukot.
Prema lokalnim izvorima koje je prenela palestinska agencija Vafa, doseljenici su u kompleks upali preko Kapije Magreba, obilazili prostor i izvodili verske obrede, dok su izraelske snage pojačale mere bezbednosti oko džamije i u Starom gradu.
Uprava Jerusalima navela je, kako prenose mediji, da su tokom jutarnjeg perioda u kompleks upala 1.143 doseljenika, predvođena poslanikom izraelskog Kneseta Amitom Halevijem.
Oni su, kako je navedeno, u grupama ulazili uz zaštitu policije i unosili biljne prinose u kompleks.
Izraelske vlasti uvele su potpuno zatvaranje Zapadne obale i zatvorile prelaze od danas do subote, 3. oktobra, zbog jevrejskog praznika Sukot, na osnovu procene bezbednosne situacije i odluke političkog vrha.
Izraelski portali objavili su da je vojska povećala stepen pripravnosti na Zapadnoj obali, uz procenu da će hiljade Izraelaca obilaziti verske lokacije u toj oblasti.
Na Zapadnu obalu trebalo bi da budu upućena dodatna vojna pojačanja, dok će biti skraćena odsustva pojedinih jedinica, a povećana pripravnost ratnog vazduhoplovstva.
Izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič pozvao je na široku vojnu operaciju na Zapadnoj obali i rasformiranje Palestinske uprave, zagovarajući primenu "modela Pojasa Gaze".
Smotrič je rekao da izraelska vojska treba da uništi vojne strukture na Zapadnoj obali i obračuna se sa, kako ih je nazvao, "naoružanim ljudima i tunelima".
Mediji su objavili da je izraelska vojska rasporedila veliki broj vojnika širom Zapadne obale, navodeći da postoji strah od sukoba zbog očekivanja da će stotine hiljada Izraelaca tokom praznika posetiti to područje.
sputnikportal.rs
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