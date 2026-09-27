NOVI DETALJI O INCIDENTU KOD BAZE RAF: Uhapšeno više muškaraca zbog pokušaja terorizma, oglasila se američka vojska

BRITANSKE antiterorističke jedinice preuzele su istragu nakon što su tri sumnjiva vozila krenula ka vojnom aerodromu RAF koji američka vojska koristi za operacije u Iranu, dok je u toku evakuacija meštana koji žive u blizini baze.

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- Tim za uklanjanje eksplozivnih naprava britanske vojske pregledao je sva vozila u blizini baze RAF u Glosterširu, dok su kuće u obližnjem Velfordu evakuisane dok je istraga u toku - saopštila je policija.

Nekoliko muškaraca je privedeno ranije u nedelju, a Tim za reagovanje u opasnim područjima je unutar bezbednosnog kordona u bazi, prenosi BBC.

- Zahvalni smo službama za hitne slučajeve koje su brzo reagovale kako bi privele nekoliko osumnjičenih i preduzele mere za bezbednost zajednice. Bilo bi neprimereno dalje komentarisati dok istraga traje - rekao je portparol britanske vlade, dodajući da britanski premijer Endi Bernam redovno dobija najnovije informacije o razvoju situacije.

Britanski ministar odbrane Ves Striting izjavio je na društvenoj mreži Iks da ljudi mogu da budu uvereni da je situacija pod kontrolom.

- Želeo bih da se zahvalim svim timovima za hitne slučajeve i specijalnim snagama koji su tako brzo reagovali u vezi sa incidentom u Glosterširu - navodi se u objavi.

Policija Glosteršira je izjavila da je u toku evakuacija niza objekata koji se nalaze u oblasti Velforda.

- Ovo je usledilo nakon hapšenja nekoliko muškaraca zbog sumnje da su počinili krivična dela prema Zakonu o eksplozivima. Tesno sarađujemo sa našim partnerima i sprovodimo dobro uvežbane planove koje imamo na snazi - navodi policija.

Ovim povodom se oglasio i portparol američkog ratnog vazduhoplovstva koji je izjavio da je osoblje na RAF Ferfordu "u pripavnosti".

- Iz operativnih bezbednosnih razloga nećemo razgovarati o specifičnim merama zaštite snaga. 501. krilo za borbenu podršku i naše kolege iz drugih krila sa sedištem u Velikoj Britaniji ostaju u pripavnosti i preduzeće odgovarajuće mere kako bi osigurali bezbednost naših američkih vojnika, civila, izvođača radova i njihovih porodica - navodi se u saopštenju.

Aerodrom RAF Ferford je korišćen za raspoređivanje bombardera američkog vazduhoplovstva od početka rata u Iranu u februaru.

U martu su četiri američka bombardera sletela na bazu, kada su SAD počele da koriste britanske vojne baze za "specifične odbrambene operacije" protiv iranskih raketnih lokacija, nakon što je tadašnji britanski premijer Kir Starmer dao dozvolu za "odbrambenu akciju SAD" iz britanskih baza.