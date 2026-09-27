PREVRNUO SE TURISTIČKI AUTOBUS, IMA MRTVIH: Vozilo završilo u jarku pored puta
DVE osobe su poginule, a oko 25 je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kada se turistički autobus prevrnuo na auto-putu A96 u Nemačkoj.
Prema prvim procenama, jedna osoba zadobila je povrede opasne po život.
Nesreća se dogodila u nedelju nešto posle 6 časova ujutru na auto-putu A96 između Minhena i Memingena, u blizini Buhloea, u okrugu Ostallgäu.
Policija je saopštila da je, pored dvoje poginulih, povređen veći broj putnika. Tačan broj još nije utvrđen, ali se prema prvim informacijama radi o oko 25 ljudi, pri čemu nadležni ne isključuju mogućnost da taj broj poraste.
Većina povređenih, prema dosadašnjim procenama, zadobila je lakše povrede, dok je osmoro teško povređeno. Jedna osoba nalazi se u životnoj opasnosti.
Na mestu nesreće angažovan je veliki broj ekipa hitnih službi, a auto-put je zatvoren u oba smera između izlaza Buhloe-Istok i Landsberg am Leh-Zapad.
U autobusu bilo između 40 i 50 ljudi.
Policija je saopštila da je turistički autobus saobraćao na relaciji Cirih–Milano.
Prema navodima portparolke policije, u vozilu se nalazila turistička grupa od između 40 i 50 ljudi. Svi putnici su, prema dosadašnjim informacijama, državljani Filipina.
Identitet poginulih i povređenih zasad nije objavljen, piše Bild.de.
Autobus se kretao u pravcu Minhena kada je, prema prvim rezultatima istrage, bez učešća drugih vozila skrenuo sa kolovoza udesno. Vozilo se potom prevrnulo pored puta i završilo u jarku uz auto-put A96.
Za sada nije poznato zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad autobusom.
Tužilaštvo je naložilo izradu stručnog veštačenja kako bi se utvrdile okolnosti i tačan uzrok nesreće.
Deonica auto-puta na kojoj se dogodila nesreća trebalo bi da ostane zatvorena najmanje do podneva.
(Telegraf)
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