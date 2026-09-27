NJUJORK POD VODOM: Neverovatni snimci iz "džungle od betona", ljudi u kajacima plove gradom (VIDEO)
RETKA "obalna oluja" pogodila je ovog vikenda SAD, donoseći obilne padavine, poplave i nestanke struje. Najteže su pogođeni Nju Džerzi, Konektikat, Njujork i Pensilvanija.
Više od 100.000 domaćinstava i preduzeća ostalo je bez električne energije, dok je otkazano više od 400 letova, a još 1.338 je kasnilo.
Vlasti Nju Džersija upozorile su da će se oluja, koja je u pojedinim područjima privremeno oslabila, tokom dana ponovo pojačati.
Na Long Ajlendu i u oblasti Rokavejz, u subotu uveče bez struje je bilo gotovo 13.000 korisnika.
Kombinacija snažnih udara vetra i izuzetno visoke plime izazvala je poplave u priobalnim delovima američkih saveznih država Nju Džersija i Njujorka, gde su pod vodom ostale ulice, automobili i prizemlja pojedinih zgrada, prenose mediji.
(RT Balkan)
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