PREDSEDNIK TRAMP KRITIKOVAO MEDIJE: "Želim prava pitanja i prave vesti"
AMERIČKI predsednik, Donald Tramp, ponovo je danas kritikovao televizije Si-En-En i MS Now, dan nakon što je Bela kuća sprečila Si-En-En da putuje predsedničkim avionom "Air Force One" i izveštava o njegovoj poseti Tenesiju, dok su novinari ovih televizija poslednjih dana suočeni sa ograničenjima pristupu predsedniku.
Na odlasku iz Bele kuće dopisnica MS Now iz Bele kuće Akejla Gardner upitala je Trampa da li želi da u novinarskoj grupi koja prati predsednika budu samo mediji koji ga podržavaju.
- Ne, ne, ne. Želim prave vesti, a ne lažne vesti, kao što ste vi - odgovorio je Tramp.
Gardner ga je potom upitala da li ne želi teška pitanja, na šta joj je Tramp rekao da "ućuti", pre nego što je ponovo kritikovao izveštavanje Si-En-En-a i MS Now-a, koji je nazvao MSDNC što je pežorativni naziv koji upućuje na navodne veze između Demokratske stranke i MS Now-a.
Tramp, navodi Gardijan, od svog prvog predsedničkog mandata često kritikuje medije koji ga ne podržavaju, nazivajući nepovoljne izveštaje "lažnim vestima", dok je novinare koji mu postavljaju kritička pitanja više puta javno pozivao da ćute.
Tenzije između Trampa i medija dodatno su porasle prošlog vikenda, kada je administracija ukinula akreditacije medijima MS Now, Politiko i Si-En-En.
Savezni sudija je u četvrtak privremeno vratio pristup tim medijima, ali su istog dana Trampovi saradnici sprečili novinare i producente pomenutih medija da izveštavaju sa državne večere priređene u čast kineskog predsednika, Si Đinpinga.
(Tanjug)
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