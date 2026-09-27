Politika

PREDSEDNIK SE OBRAĆA NACIJI U 20 ČASOVA: Govor Vučića iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike

В.Н.

27. 09. 2026. u 16:15

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić večeras će se u 20 časova obratiti javnosti.

ПРЕДСЕДНИК СЕ ОБРАЋА НАЦИЈИ У 20 ЧАСОВА: Говор Вучића из зграде Генералног секретаријата председника Републике

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Vučić će se obratiti u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, najavljeno je iz Predsedništva.

(Tanjug)

 

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