Fudbal

"Modrić je ludak i bog u isto vreme": Golman Češke oduševljen kapitenom Hrvatske (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

27. 09. 2026. u 16:24

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LUKA Modrić je još jednom pokazao klasu.

Модрић је лудак и бог у исто време: Голман Чешке одушевљен капитеном Хрватске (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Petr David Josek

Kapiten reprezentacije Hrvatske postigao je gol u pobedi "vatrenih" nad Češkom (2:1) u prvom kolu A divizije Lige nacija.

Oduševljen onim što je prikazao iskusni vezista u Pragu bio je golman domaće selekcije Lukas Horniček.

- On je ludak i Bog u isto vreme. Zaista je sjajan fudbaler. Vidi se da je dugo godina igrao za Real Madrid i kvalitet mu se ne može osporiti. I dalje je neverovatan igrač, a i ovaj put bio je igrač koji je napravio razliku - rekao je Horniček za "Sport.cz". 

Fudbaler Milana je postigao prvi gol na utakmici u 47. minutu. Bio je to majstorski pogodak i potvrda klase.

Ovo je bio prvi meč za Hrvatsku od kako je selektor Slaven Bilić seo na klupu. Naredni izazov za ovu reprezentaciju je najteži mogući - gostovanje Evropskom i svetskom šampionu Španiji.

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