"Modrić je ludak i bog u isto vreme": Golman Češke oduševljen kapitenom Hrvatske (VIDEO)
LUKA Modrić je još jednom pokazao klasu.
Kapiten reprezentacije Hrvatske postigao je gol u pobedi "vatrenih" nad Češkom (2:1) u prvom kolu A divizije Lige nacija.
Oduševljen onim što je prikazao iskusni vezista u Pragu bio je golman domaće selekcije Lukas Horniček.
- On je ludak i Bog u isto vreme. Zaista je sjajan fudbaler. Vidi se da je dugo godina igrao za Real Madrid i kvalitet mu se ne može osporiti. I dalje je neverovatan igrač, a i ovaj put bio je igrač koji je napravio razliku - rekao je Horniček za "Sport.cz".
Fudbaler Milana je postigao prvi gol na utakmici u 47. minutu. Bio je to majstorski pogodak i potvrda klase.
Ovo je bio prvi meč za Hrvatsku od kako je selektor Slaven Bilić seo na klupu. Naredni izazov za ovu reprezentaciju je najteži mogući - gostovanje Evropskom i svetskom šampionu Španiji.
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