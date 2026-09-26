ŠOK U KIJEVU! Amerike okrenula leđa Ukrajini – Nema više raketa za "Patriot", nebeski štit PUCA?!
SJEDINjENE Države nisu uključile rakete za sisteme PVO „patriot” u paket vojne pomoći Ukrajini, uprkos zahtevima Kijeva za dodatnim isporukama tog oružja, prenosi Rojters pozivajući se na dobro obaveštene izvore.
Prema navodima izvora, Trampova administracija planira da iskoristi 400 miliona dolara vojne pomoći za Ukrajinu, koju je odobrio Kongres.
Međutim, kako je preneo jedan izvor, na spisku se nisu našle rakete za sisteme „patriot”, uprkos tome što Oružanim snagama Ukrajine nedostaju rakete za protivvazdušnu odbranu.
Izveštaj sa fronta
Ruska vojska uspostavila je kontrolu nad dva mesta u Harkovskoj oblasti - Petropavlovka i Lozova;
Vode se borbe za oslobođenje još tri naselja u Harkovskoj oblasti;
Oslobođeno je i mesto Marjino u Sumskoj oblasti;
U Dobropolju, DNR, ruske snage nastavljaju sa likvidacijom opkolljenih ukrajinskih snaga u zapadnom i istočnom delu grada, eliminisano je 40 vojnika;
Ukrajinska vojska je za dan izgubila 1.350 vojnika;
Sistemi PVO oborili su za dan 1.222 ukrajinska drona, četiri navođene vazdušne bombe i dva projektila "hajmars".
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)