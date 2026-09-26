Svet

ŠOK U KIJEVU! Amerike okrenula leđa Ukrajini – Nema više raketa za "Patriot", nebeski štit PUCA?!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 09. 2026. u 15:40

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SJEDINjENE Države nisu uključile rakete za sisteme PVO „patriot” u paket vojne pomoći Ukrajini, uprkos zahtevima Kijeva za dodatnim isporukama tog oružja, prenosi Rojters pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

ШОК У КИЈЕВУ! Америке окренула леђа Украјини – Нема више ракета за Патриот, небески штит ПУЦА?!

Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo

Prema navodima izvora, Trampova administracija planira da iskoristi 400 miliona dolara vojne pomoći za Ukrajinu, koju je odobrio Kongres.

Međutim, kako je preneo jedan izvor, na spisku se nisu našle rakete za sisteme „patriot”, uprkos tome što Oružanim snagama Ukrajine nedostaju rakete za protivvazdušnu odbranu.

Izveštaj sa fronta

Ruska vojska uspostavila je kontrolu nad dva mesta u Harkovskoj oblasti - Petropavlovka i Lozova;

Vode se borbe za oslobođenje još tri naselja u Harkovskoj oblasti;

Oslobođeno je i mesto Marjino u Sumskoj oblasti;

U Dobropolju, DNR, ruske snage nastavljaju sa likvidacijom opkolljenih ukrajinskih snaga u zapadnom i istočnom delu grada, eliminisano je 40 vojnika;

Ukrajinska vojska je za dan izgubila 1.350 vojnika;

Sistemi PVO oborili su za dan 1.222 ukrajinska drona, četiri navođene vazdušne bombe i dva projektila "hajmars".

sputnikportal.rs

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