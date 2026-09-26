UŽAS U NOVOM SADU: Detonacija u kući usred proslave, buknuo požar

TOKOM privatne proslave u jednoj kući u Kisaču, kod Novog Sada, večeras je došlo do eksplozije plinske boce, a potom i do požara.

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Prisebnošću prisutnih i brzom reakcijom vatrogasaca, sprečene su veće posledice.

Jedan muškarac je tokom pokušaja da zavrne bocu zadobio opekotine i nagutao se dima, ali nema ozbiljnije povrede.

Na terenu su vatrogasci, policija i Hitna pomoć.

Istraga će pokazati uzroke eksplozije.

(Blic.rs)

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