TRAMP NE POPUŠTA: Mediji koji šire laži ne bi trebalo da imaju pristup Beloj kući - opet udario na Si-en-en

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da mediji koje optužuje za "lažne vesti", uključujući CNN, MS Now i Politiko, ne bi trebalo da imaju pristup Beloj kući, tvrdeći da je njihovo izveštavanje o njemu gotovo u potpunosti negativno.

Foto: Tanjug/(AP Photo/Jacquelyn Martin)

- Zašto bi počiniocima lažnih vesti, poput CNN-a i MSDNC-a (pežorativni naziv koji upućuje na navodne veze između Demokratske stranke i MS Now-a) trebalo dozvoliti pristup jednom tako svetom mestu, Beloj kući? Uprkos mojoj velikoj izbornoj pobedi, gotovo 100 odsto izveštavanja o 'Trampu' je negativno, i tako je godinama - naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je ponovio zahtev da "lažnim vestima" ne bi trebalo da bude dozovljen pristup Beloj kući uz tvrdnju da to "traje predugo", uz "ogromnu štetu" po Sjedinjene Američke Države. Ranije ove nedelje, Tramp je zabranio CNN-u, MS NOW-u i Politiku ulazak u Belu kuću, optužujući te medije da izveštavaju o "fikciji i lažima".

Velike televizijske mreže potom su u znak solidarnosti prekinule zajedničko izveštavanje o predsedniku.

Savezni sudija je u četvrtak privremeno poništio zabranu ulaska u Belu kuću, nakon što su medijske organizacije podnele tužbu, ali se odluka odnosila na pristup kompleksu Bele kuće, a ne direktno na obaveze pres pula.

(Tanjug)

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