ZAUSTAVILI ZELENSKOG NA AERODROMU: Razgovarao sa šefom CIA
SUSRET ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog i direktora CIA Džona Retklifa dogodio se daleko od uobičajenih političkih pozornica i bez velike najave.
Kako je objavio Rojters, pozivajući se na dva izvora upoznata sa događajem, Zelenski i Retklif sreli su se na aerodromu Šenon u Irskoj, gde su se njihovi avioni istovremeno našli zbog dopunjavanja gorivom.
Zelenski je u tom trenutku putovao ka Njujorku na zasedanje Generalne skupštine UN, dok se Retklif vraćao sa sastanka sa egipatskim predsednikom Abdelom Fatahom el Sisijem.
Zvanični detalji razgovora nisu objavljeni, a izvori Rojtersa naveli su samo da je reč o pitanjima delikatne prirode.
Ukrajinski Telegram kanal „Rezident“ tvrdi da su tokom razgovora otvorena pitanja unutrašnje stabilnosti vlasti u Kijevu, korupcije i pojedinaca iz najbližeg okruženja Zelenskog.
Isti izvor tvrdi i da je ukrajinskom predsedniku stavljeno do znanja da američka strana raspolaže značajnom količinom podataka o finansijskim tokovima i šemama pojedinih predstavnika vlasti.
Prema toj verziji događaja, razgovor nije bio samo rutinska razmena informacija između ukrajinskog rukovodstva i američke obaveštajne službe, već je navodno imao i karakter upozorenja.
„Rezident“ tvrdi da bi dalja politička podrška Kijevu mogla da zavisi ne samo od odnosa prema mirovnom procesu, već i od toga kako će Zelenski reagovati na zahteve Vašingtona unutar same Ukrajine.
Važno je, međutim, naglasiti da te tvrdnje nisu potvrđene u izveštaju Rojtersa. Ono što jeste potvrđeno jeste da se sastanak dogodio i da detalji razgovora nisu objavljeni zbog osetljivosti tema.
Susret sa Retklifom dogodio se neposredno pred Zelenskijev razgovor sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Njujorku. Zelenski je ranije potvrdio da je sa Trampom dogovorio sastanak tokom Generalne skupštine UN.
Jedan deo odnosio se na deeskalaciju i ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu. Prema tim nepotvrđenim tvrdnjama, Vašington očekuje smanjenje udara na rafinerije i druga energetska postrojenja, dok bi nastavak američke vojne podrške mogao da bude povezan sa ponašanjem Kijeva u okviru pregovaračkog procesa.
Drugi deo navodnih zahteva odnosio se na ozbiljniji povratak pregovorima i izbegavanje poteza koji bi mogli potpuno da zatvore diplomatski kanal.
Time sastanak na aerodromu Šenon dobija dodatnu težinu: sa jedne strane postoje potvrđene informacije da su Zelenski i direktor CIA razgovarali o osetljivim pitanjima, a sa druge niz nepotvrđenih tvrdnji da je Vašington pred susret sa Trampom želeo da ukrajinskom predsedniku jasno stavi do znanja šta od njega očekuje.
Za sada, ni Kijev ni CIA nisu javno otkrili šta je tačno rečeno iza zatvorenih vrata.
(Alo)
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