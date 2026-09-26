EKSPLOZIJA BLIZU AKROPOLJA: Dvoje poginulo, četvoro se vode kao nestali

Par iz Sjedinjenih Američkih Država poginuo je u Grčkoj nakon što se zgrada urušila nakon eksplozije u atinskoj istorijskoj četvrti Plaka u petak, a još četiri osobe se vode kao nestale.

foto: Bratu Laurentiu / Alamy / Profimedia

Među nestalima su i stariji Britanac i Grkinja koji su živeli u istom stanu kao i američki par.

U toku je spasilačka operacija u kojoj učestvuju oko 30 spasilaca i tri psa tragača, a na licu mesta su uočeni bageri i termalne kamere, prenose mediji.

Gradonačelnik Atine, Haris Dukas je izjavio da je eksplozija koja je dovela do urušavanja dvospratne zgrade verovatno izazvalo curenje gasa.

- Reč je o ogromnoj nesreći - rekao je on, dodajući da je šteta nastala kako u ulici u kojoj se zgrada nalazila, tako i iza nje.

Dukas navodi da su dve susedne zgrade "nestabilne" i "opasne", te da su u toku provere kako bi se utvrdilo " da li mogu da ostanu ili bi morale takođe da se sruše".

Stanovnici Plaka su još pre godinu dana upozoravali gradske vlasti i komunalna preduzeća na rizik od curenja gasa ili kratkih spojeva, navodi se u pismu udruženja stanara koje je objavio list "Katimerini".

Stanari su zahtevali sprovođenje vežbe za slučaj požara kako bi se identifikovali eventualni nedostaci u planovima za reagovanje u vanrednim situacijama u tom delu grada.

Plaka se smatra jednom od najpopularnijih turističkih mesta, a u blizini se nalazi i Akropolj koji je prošle godine posetilo 4,6 miliona ljudi.

(NBC Njuz)