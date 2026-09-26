POČINJU VEŽBE ODKB NA TERITORIJI RUSIJE: Manevri nisu usmereni protiv trećih država

UČESNICI vojnih vežbi Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti stigli su u Rusiju, saopštila je pres služba Združenog štaba ODKB.

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Radi se o vežbama „Interakcija 2026“, „Potraga 2026“ i „Ešelon 2026“ koje će biti održane na teritoriji Rusije u periodu septembar-oktobar.

„Kontingenti snaga stigli su u oblasti gde će se održati manevri, a radi se o snagama iz Belorusije, Kazahstana, Kirgizije i Tadžikistana “, navode u štabu.

Vežbe će biti održane na poligonu Centralnog vojnog okruga u Čeljabinskoj oblasti.

Cilj vežbi „Interakcija 2026” je uvežbavanje planiranja i izvođenja zajedničke operacije za obuzdavanje oružanog sukoba duž granice.

Tokom specijalne vežbe „Potraga 2026” uvežbavaće se procedure za organizovanje i izvođenje izviđanja radi podrške Kolektivnim snagama za brzo reagovanje ODKB-a.

Specijalna vežba „Ešelon-2026” obuhvata uvežbavanje organizacije logističke podrške.

Načelnik Združenog štaba ODKB, general-pukovnik Andrej Serdjukov je istakao da su svi manevri planski i da nisu usmereni protiv trećih država.

(Sputnjik)

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