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POČINJU VEŽBE ODKB NA TERITORIJI RUSIJE: Manevri nisu usmereni protiv trećih država

V.N.

26. 09. 2026. u 15:35

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UČESNICI vojnih vežbi Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti stigli su u Rusiju, saopštila je pres služba Združenog štaba ODKB.

ПОЧИЊУ ВЕЖБЕ ОДКБ НА ТЕРИТОРИЈИ РУСИЈЕ: Маневри нису усмерени против трећих држава

Foto: Veštačka inteligencija

Radi se o vežbama „Interakcija 2026“, „Potraga 2026“ i „Ešelon 2026“ koje će biti održane na teritoriji Rusije u periodu septembar-oktobar.

„Kontingenti snaga stigli su u oblasti gde će se održati manevri, a radi se o snagama iz Belorusije, Kazahstana, Kirgizije i Tadžikistana “, navode u štabu.

Vežbe će biti održane na poligonu Centralnog vojnog okruga u Čeljabinskoj oblasti.

Cilj vežbi „Interakcija 2026” je uvežbavanje planiranja i izvođenja zajedničke operacije za obuzdavanje oružanog sukoba duž granice.

Tokom specijalne vežbe „Potraga 2026” uvežbavaće se procedure za organizovanje i izvođenje izviđanja radi podrške Kolektivnim snagama za brzo reagovanje ODKB-a.

Specijalna vežba „Ešelon-2026” obuhvata uvežbavanje organizacije logističke podrške.
Načelnik Združenog štaba ODKB, general-pukovnik Andrej Serdjukov je istakao da su svi manevri planski i da nisu usmereni protiv trećih država.
(Sputnjik)

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