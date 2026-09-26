PRVI SUSRET OD POČETKA RATA: Lavrov i Vadeful razgovarali prvi put posle četiri godine
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se u subotu sa svojim nemačkim kolegom Johanom Vadefulom na marginama Generalne skupštine UN, što su prvi razgovori dve zemlje na nivou ministara spoljnih poslova još od početka rata u Ukrajini.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da je nemačka strana zatražili razgovore i da su ministri razgovarali o bilateralnim odnosima i ratu u Ukrajini, prenosi Moscow Times.
- O ovim i drugim pitanjima, Johan Vadeful je ponovio stav nemačke vlade, koji je u više navrata javno iznešen - saopštilo je ministarstvo.
Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova tvrdi da je nemačka strana tražila ograničenja pristupa medijima subotnjem sastanku, uključujući zabranu postavljanja pitanja i audio-snimanja uvodnih reči.
Vadeful je ove nedelje pred Savetom bezbednosti UN rekao da podrška Nemačke Ukrajini ostaje čvrsta i pozvao na prekid vatre i pregovore ka trajnom miru.
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