Žestok otpor Sitija: Šeik odgovorio na brutalne optužbe!
Građani krivi za 114 od 115 tačaka u optužbama protiv njih.
Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da je Mančester Siti proglašen krivim za čak 114 tačaka, kao i o drakonskoj kazni koja ih čeka ukoliko se optužbe pokažu tačnim.
Da li kroz finansijski udarac ili spuštanje u najniži rang, pokazaće vreme, ali je ovog puta prvi čovek giganta sa "Etihada", Haldun Al Mubarak odlučio da se oglasi i umiri navijače, poručivši da se vicešampion Premijer lige neće podići "belu zastavu".
- Deo sam ovog kluba 18 godina. Imao sam privilegiju da stojim uz vas na Etihadu, na Vembliju i u Istanbulu. Ovaj klub mi znači, a vi ste mi, iznova i iznova, pokazali i rekli koliko Mančester Siti znači vama. Zbog toga vam danas pišem.
Posle medijskih izveštaja od petka, mnogi od vas su verovatno proveli veče odgovarajući na pitanja i poruke prijatelja, porodice i kolega. Kao i ja. Evo šta sam rekao svojoj porodici: proces Premijer lige će još dugo trajati, a naše samopouzdanje i namera da dokažemo nevinost kluba jednako su snažni kao i kada je sve ovo počelo.
Toliko je stvari koje bih voleo da mogu da podelim sa vama kako bih vam pomogao da razumete zašto smo tako sigurni u našu poziciju. Ali stroga poverljivost pravnog procesa i naša odlučnost da je poštujemo znače da to trenutno ne mogu da učinim. Čak je i ovo pismo prošlo nekoliko pravnih provera kako bismo bili sigurni da je u skladu sa pravilima.
Molim vas da pažljivo pročitate izjavu u nastavku, koju smo dali u petak, kao i izjavu koju smo izdali u februaru 2023. godine (takođe u nastavku). Svaka reč je bitna i istinita.
Iako su neki ljudi požurili da donesu sopstvene zaključke, i oko nas kruži mnogo buke, ništa se nije promenilo. I ranije smo se zajedno suočavali sa izazovima i pobeđivali smo. I dalje ima mnogo onih koji žele da potkopaju zamah našeg kluba. Nećemo im pružiti tu priliku.
Pred nama su uzbudljivi trenuci kojima se radujemo nakon ove reprezentativne pauze. Za dve nedelje putujemo na Enfild, a zatim dočekujemo Pari Sen Žermen u Ligi šampiona, ponovo na stadionu Etihad – trenuci koji nam daju priliku da proslavimo snagu porodice Mančester Sitija.
Hvala vam, kao i uvek, na vašoj stalnoj podršci - rekao je Haldun Al Mubarak.
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