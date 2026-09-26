MEGASENZACIJA U PLOVDIVU! Til bacio komšije na kolena, epska pobeda na koju se čekalo 18 mečeva!
Fudbalska reprezentacija Bugarske poražena je posle preokreta od Luksemburga 1:2 (1:1) u C Ligi nacija.
Do prve pobede u 18 međusobnih utakmica, Luksemburžani su došli spektakularnim obrtom.
Iako su naše južne komšije povele u 18. minutu golom Asena Čandarova, fudbalera Boteva, četa Džefa Štrasera se nije predavala.
Najpre je izjednačio Bareira u 36. minutu, a šokantni trijumf Luksemburgu doneo je Vensan Til na isteku 65. minuta.
Krilni fudbaler Crvene zvezde, Kristijan Balov, koji je ovog leta stigao na Marakanu za 3.000.000 evra, pozvan je u nacionalni tim Bugarske, ali je celu utakmicu odgledao sa klupe.
Učinak od jednog gola i asistencije, u četiri odigrana meča za srpskog šampiona, bio je signal selektoru Dimitrovu da ga pozove u reprezentaciju, ali će mladi Balov sačekati neku drugu priliku da debituje.
Što se tiče ostalih rezultata u C Diviziji Lige nacija, Finska je deklasirala u gostima San Marino sa 7:0, Farska Ostrva su remizirala protiv Kazahstana 1:1 (1:1),
LIGA NACIJA - "C" DIVIZIJA
Bugarska - Kazahstan 1:2 (1:1)
/Čandarov 18. - Bareira 36, Til 65./
Island - Estonija 1:1
/Gudjonsen 45 - Paskotsi 64/
Farska Ostrva - Kazahstan 1:1
San Marino - Finska 0:7
/Pohjanpalo 5, 79, 88, Svanbek 14, Kalman 33, Valta 50, 55./
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