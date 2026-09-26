Stigle jako loše vesti za Barselonu pred El Klasiko!
Posao će sada biti daleko teži.
Kilijan Mbape ipak neće dugo biti van terena. Iako je njegov izlazak sa jučerašnje utakmice protiv Turske (1:0) izgledao veoma zabrinjavajuće, pregledi su pokazali da povreda nije teže prirode.
Napadač Real Madrida zadobio je hiperekstenziju zadnje kapsule levog kolena. Prema prvim procenama, očekuje ga pauza od deset do 12 dana.
Mbape se povredio prilikom postizanja gola. Nakon udarca nezgodno je doskočio na levu nogu, odmah počeo da hramlje i uhvatio se za koleno. Upravo je ta noga tokom prošle sezone već pravila probleme francuskom napadaču, posebno u decembru i martu.
Za Mbapea je reprezentativno okupljanje završeno, ali su vesti sa pregleda znatno bolje nego što se u prvi mah strahovalo. Real sada može da računa da bi njegov najbolji strelac trebalo da propusti najviše jednu utakmicu.
Prema trenutnim procenama, Mbape bi trebalo da bude spreman za najvažnije izazove koji slede, uključujući duele sa Romom i Lajpcigom u Ligi šampiona, kao i El Klasiko protiv Barselone 25. oktobra.
Jedini meč koji bi realno mogao da propusti jeste onaj protiv Viljareala 10. oktobra. Što se Francuza i selektora Zinedina Zidana tiče, pred njima su još tri utakmice u ovom prozoru: dve sa Belgijom i jedna, na domaćem terenu, sa Italijom.
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