Stigle jako loše vesti za Barselonu pred El Klasiko!

Posao će sada biti daleko teži.

Credit: Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Kilijan Mbape ipak neće dugo biti van terena. Iako je njegov izlazak sa jučerašnje utakmice protiv Turske (1:0) izgledao veoma zabrinjavajuće, pregledi su pokazali da povreda nije teže prirode.

Napadač Real Madrida zadobio je hiperekstenziju zadnje kapsule levog kolena. Prema prvim procenama, očekuje ga pauza od deset do 12 dana.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐈𝐂𝐎 𝐍𝐎𝐓 𝐈𝐍 𝐃𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑 — 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄 𝐎𝐔𝐓 𝐅𝐎𝐑 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝟐 𝐖𝐄𝐄𝐊𝐒 🙏



Real Madrid conducted tests today and Kylian Mbappé has been diagnosed with hyperextension of the posterior capsule of his left knee. 🩺



He is expected to be… pic.twitter.com/tHeLfiHfBT — 433 (@433) September 26, 2026

Mbape se povredio prilikom postizanja gola. Nakon udarca nezgodno je doskočio na levu nogu, odmah počeo da hramlje i uhvatio se za koleno. Upravo je ta noga tokom prošle sezone već pravila probleme francuskom napadaču, posebno u decembru i martu.

Za Mbapea je reprezentativno okupljanje završeno, ali su vesti sa pregleda znatno bolje nego što se u prvi mah strahovalo. Real sada može da računa da bi njegov najbolji strelac trebalo da propusti najviše jednu utakmicu.

Prema trenutnim procenama, Mbape bi trebalo da bude spreman za najvažnije izazove koji slede, uključujući duele sa Romom i Lajpcigom u Ligi šampiona, kao i El Klasiko protiv Barselone 25. oktobra.

Parte médico de Mbappé.https://t.co/BtT49vEgsp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 26, 2026

Jedini meč koji bi realno mogao da propusti jeste onaj protiv Viljareala 10. oktobra. Što se Francuza i selektora Zinedina Zidana tiče, pred njima su još tri utakmice u ovom prozoru: dve sa Belgijom i jedna, na domaćem terenu, sa Italijom.