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IMA 7. DECE: Robert De Niro u 9. deceniji postao OTAC - vešto krio, pa se slučajno "izlanuo" pred novinarima (FOTO)

Jovana Golubović

26. 09. 2026. u 20:10

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NjIHOV odnos se s vremenom razvio iz prijateljstva u ljubavnu vezu, a De Niro i Čen su u aprilu 2023. postali roditelji devojčice, kojoj su dali ime Džija Virdžinija.

ИМА 7. ДЕЦЕ: Роберт Де Ниро у 9. деценији постао ОТАЦ - вешто крио, па се случајно излануо пред новинарима (ФОТО)

Foto: Jutjub printskrin/CBS

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