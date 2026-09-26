IMA 7. DECE: Robert De Niro u 9. deceniji postao OTAC - vešto krio, pa se slučajno "izlanuo" pred novinarima (FOTO)
NjIHOV odnos se s vremenom razvio iz prijateljstva u ljubavnu vezu, a De Niro i Čen su u aprilu 2023. postali roditelji devojčice, kojoj su dali ime Džija Virdžinija.
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