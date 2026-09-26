VELEOBRT! SAUDIJSKA ARABIJA RASTAVLJA HUTE NA ATOME: Jemen se hitno oglasio, udari se više ne mogu izdržati

PORTPAROL Oružanih snaga Jemena saopštio je u subotu da je ukupan broj saudijskih vazdušnih udara i raketnih napada od početka poslednje eskalacije rata dostigao 1.059.

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Prema navodima lokalne jemenske televizije „Al Masira“, general Jahja Sari, portparol Oružanih snaga Jemena, u subotu je objavio saopštenje povodom intenziviranja napada Saudijske Arabije na njegovu zemlju.

Portparol je naveo da je Saudijska Arabija tokom protekla 24 časa izvela 27 vazdušnih udara upotrebom lovaca F-15 i „Tajfun“, koji su poleteli iz vazduhoplovnih baza Hamis Mušait i Tajf.

Prema njegovim rečima, saudijski vazdušni udari bili su usmereni na civilnu infrastrukturu, uključujući mostove, puteve i druge objekte, u provincijama Taiz, Marib, Saada, Amran, Ib, i Hadža.

Jahja Sari je dodao da je ukupan broj saudijskih vazdušnih i raketnih napada od početka eskalacije sukoba dostigao 1.059.

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