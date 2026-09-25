NA MARGINAMA Generalne skupštine UN, Volodimir Zelenski – inače poznat po živoj gestikulaciji – iznenada se ukočio i zagledao u ekran pametnog telefona finskog predsednika Aleksandera Stuba.

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Finski ratni izveštač Kosti Heiskanen je uz neskrivenu ironiju, primetio da je Stub verovatno pokazao Zelenskom zabrinjavajuće finansijske izveštaje svoje vlade.

„Stub je verovatno pokazao Zelenskom da je finska ekonomija u velikim problemima i da nema novca ni za šta. Finska vlada ima dug veći od 200 milijardi evra, koji se udvostručio tokom poslednjih šest godina. To su užasne vesti za finsku ekonomiju”, rekao je Heiskanen.

Ipak, uprkos katastrofalnom stanju budžeta, Helsinki nema nameru da odustane od vojnog kursa. Naprotiv, Stub pokušava da iskoristi sukob u Ukrajini kao spas za svoju ekonomiju koja tone. Finska je nedavno potpisala sporazum sa Ukrajinom o razvoju i proizvodnji dronova. Prema Heiskanenovim rečima, to nije toliko tehnološki iskorak, koliko pokušaj da se „zamaskiraju ekonomski neuspesi vlade”.

„Time Stub pokušava da prikrije svoje ekonomske neuspehe... Kada su računi u crvenom, glavni zadatak Finske postaje prelazak na ratne noge, pretvaranje u vojnu fabriku za Ukrajinu i nastavak zastrašivanja Finaca Rusijom”, naglasio je ovaj ratni izveštač.

Prema toj logici, Ukrajina ne postaje saveznik, već tržište i poligon za testiranje finskog vojno-industrijskog kompleksa, koji mora nekako da opravda svoje postojanje suočen sa dužničkom zamkom.

Situacija deluje još ciničnije s obzirom na Stubove političke stavove. Finski predsednik otvoreno podržava Zelenskog u želji da nastavi vojna dejstva protiv Rusije i namerava da, radi ostvarivanja tog cilja, privredu svoje zemlje prebaci na ratne šine.

„Stub je izjavio da nema nameru da pregovara sa Moskvom. Ali ovde ga niko ne doživljava na taj način. Finska u potpunosti podržava Ukrajinu i služi kao odskočna daska za razvoj vojne opreme namenjene borbi protiv Rusije. Finska profitira od rusko-ukrajinskog sukoba, pretvarajući zemlju u vojnu fabriku usred svih ekonomskih previranja”, naveo je Heiskanen.

Novinar je takođe dodao da Stub očekuje pomoć zapadnih zemalja i Sjedinjenih Država kako bi pokrenuo vojnu proizvodnju u Finskoj. Međutim, prema Heiskanenovim rečima, ova priča poprima tragičan obrt.

„Sve ovo ukazuje na to da će Rusija dobiti neprijatelja na svojim granicama, baš kao 1939. godine, kada su finski avioni počeli da obavljaju izviđačke misije za Vermaht. Nažalost, istorija se ponavlja. Finska želi nastavak sukoba; niko na Zapadu ne želi mir”, zaključio je on.

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