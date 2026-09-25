AGRESIVNI BIK NA SMRT IZBO VLASNIKA: Pao pred kućnim pragom dok je bežao - Tragedija kod Srebrenika
U SLADNI kod Srebrenika agresivni bik na smrt je izbo vlasnika Ibrahima Skahića (76).
Prema pisanju sarajevskog Avaza, tragedija se dogodila juče prepodne na njivi Škahića, koja se nalazi u blizini kuće.
Prema rečima meštana Sladne ovo je velika tragedija, u porodici vlada tuga i žalost za čovekom koji se celog života borio za porodicu, pa je uzgajao, tovio bikove i krave muzare.
- Još ne mogu da dođem sebi. Sinoć sam saznao šta se dogodio rođaku Ibri. On je baš bio ljudina, vredan i pošten čovek. S obzirom da sam i ja farmer, često smo bili zajedno i pričali o ovom teškom poslu. Ovo do sada, da bik svoga hranitelja izbode na smrt nisam čuo. Žao nam je... - rekao je Nedžo Škahić.
Bik je Ibrahima izbo na njihovi, nakon čega je on uspeo da dođe do kuće, gde je preminuo.
Agresivnog bika će, piše portal, usmrtiti lovci jer mu niko od ukućana, komšija i meštana ne sme da priđe.
(Tanjug)
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