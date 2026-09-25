Region

AGRESIVNI BIK NA SMRT IZBO VLASNIKA: Pao pred kućnim pragom dok je bežao - Tragedija kod Srebrenika

Ana Đokić

25. 09. 2026. u 14:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SLADNI kod Srebrenika agresivni bik na smrt je izbo vlasnika Ibrahima Skahića (76).  

АГРЕСИВНИ БИК НА СМРТ ИЗБО ВЛАСНИКА: Пао пред кућним прагом док је бежао - Трагедија код Сребреника

Foto: Antonio Siwiak/Alamy/Profimedia

Prema pisanju sarajevskog Avaza, tragedija se dogodila juče prepodne na njivi Škahića, koja se nalazi u blizini kuće.  

Prema rečima meštana Sladne ovo je velika tragedija, u porodici vlada tuga i žalost za čovekom koji se celog života borio za porodicu, pa je uzgajao, tovio bikove i krave muzare.  

- Još ne mogu da dođem sebi. Sinoć sam saznao šta se dogodio rođaku Ibri. On je baš bio ljudina, vredan i pošten čovek. S obzirom da sam i ja farmer, često smo bili zajedno i pričali o ovom teškom poslu. Ovo do sada, da bik svoga hranitelja izbode na smrt nisam čuo. Žao nam je... - rekao je Nedžo Škahić.  

Bik je Ibrahima izbo na njihovi, nakon čega je on uspeo da dođe do kuće, gde je preminuo.

Agresivnog bika će, piše portal, usmrtiti lovci jer mu niko od ukućana, komšija i meštana ne sme da priđe.

(Tanjug)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života

Privatnost kao najveća vrednost luksuznog života