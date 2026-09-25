"TRAGIČNO I DUBOKO ZABRINJAVAJUĆE" Brnabić: Fašističkim teorijama ne sme biti mesta u Srbiji (VIDEO)

FAŠISTIČKIM teorijama i razvrstavanju ljudi po fizičkom izgledu ne sme biti mesta u Srbiji, poručila je Ana Brnabić.

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- Želim i danas, i uvek do kraja sveta i veka, da osudim rečenicu kandidatkinje sa Studentske liste, Mirjane Nikolić, da samo zbog toga što nije biolog ne može da kaže da li se ljudi koji glasaju za Aleksandra Vučića razlikuju po fizionomiji od ostalih građana. Ovo je nešto što nije stvar politike, već nešto što mnogo dublje govori o tome kakve skandalozne vrednosti zastupaju ti ljudi, koji za sebe govore da su elita. Fizički izgled i položaj očiju, nosa i usta nikakve veze nema sa političkim opredeljenjem jedne osobe. To što neko glasa ili ne glasa za određenu političku opciju, ne čini ga lepšim ili ružnijim, to su odvratne, nacističke teorije i svuda, i za svakog na svetu, osim za Studentsku listu, pripadaju najružnijem i najsramnijem delu istorije čovečanstva. Fašističkim teorijama i razvrstavanju ljudi po fizičkom izgledu ne sme biti mesta u Srbiji! I ne morate biti biolog da biste to znali. Ni pravnik kao Sarah el Sarag. Ni psiholog kao Ana Mirković. Ni rektor, kao Mirjana Nikolić. Treba da budete samo normalno, razumno, svesno ljudsko biće. Tužno, tragično i duboko zabrinjavajuće. I mi se protiv ovoga moramo boriti svaki dan. Ovakve rasne teorije su dovodile do koncentracionih logora, zabrana rađanja, ubijanja - navodi Ana Brnabić.