TRAMP PRELOMIO? Zelenski tvrdi da je Amerika dala Ukrajini zeleno svetlo za „Patriot“

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da ga je američki predsednik Donald Tramp obavestio da će Ukrajini dati licencu za proizvodnju raketa "patriot".

Foto: AI generated/ChatGPT

- Na našem poslednjem sastanku, predsednik Tramp mi je naglasio da je sam doneo konačnu odluku. Ukrajina će dobiti licence za proizvodnju raketa 'patriot', rekao je Zelenski, koji boravi u Njujorku gde prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih Nacija, u govornoj poruci novinarima, prenosi Euronjuz.

Zelenski i Tramp su se početkom nedelje sastali na marginama Generalne skupštine UN, kada je ukrajinski lider rekao da su razgovarali o potencijalnim koracima koji mogu dovesti do deeskalacije u ratu Rusije i Ukrajine, i koji "mogu da otvore put diplomatiji".

Kijev duže vreme poziva saveznike da obezbede snabdevanje Ukrajine većim brojem presretača raketa, i insistirao je na dobijanju licence za proizvodnju raketa "patriot" u zemlji, navodeći da su one ključne za sposobnost Ukrajine da se odbrani od ruskih balističkih raketnih napada.

Raketni sistem "patriot" jedan je od najnaprednijih sistema protivvazdušne odbrane na svetu, koji može da obezbedi pokrivenost područja i odbranu od balističkih raketa na udaljenosti od oko 15 do 20 kilometara.

(Tanjug)

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