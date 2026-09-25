Svet

DRAMA U SLOVAČKOJ: Posle Ficovih reči usledile pretnje bombom

T.J.

25. 09. 2026. u 12:51

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KANCELARIJA slovačkog generalnog tužioca saopštila je danas da su generalni tužilac, Maroš Žilinka, i njegova supruga dobili pretnje bombom, nakon jučerašnje odluke tužilaštva da u slučaju donacije lovaca MiG i protivvazdušne opreme Ukrajini nije počinjen nikakav zločin.

ДРАМА У СЛОВАЧКОЈ: После Фицових речи уследиле претње бомбом

Foto: Ufuk ZIVANA/Panthermedia/Profimedia

- Nepoznata osoba pretila je generalnom tužiocu Slovačke Republike, Marošu Žilinki, i njegovoj supruzi bombaškim napadom. Nadležna policijska jedinica trenutno sprovodi neophodne radnje - izjavila je za portal Aktuality.sk portparol Kancelarije generalnog tužioca, Zuzana Drobova.

Policija je potvrdila da je tokom dana primljena preteća poruka koja je bila upućena javnom funkcioneru, odnosno generalnom tužiocu Slovačke Republike.

- U vezi sa proverom ovih informacija, policijski službenici sprovode neophodne radnje. Detaljnije informacije ćemo pružiti kada situacija dozvoli - saopšteno je iz policije Bratislave.

Foto: Maroš Herc/TASR/Profimedia

Tužilaštvo je juče saopštilo da u slučaju donacije lovaca MiG i protivvazdušne opreme KUB Ukrajini nije počinjen nikakav zločin, čime je stavljena tačka na ceo slučaj.

To je izazvalo ljutite reakcije nekoliko predstavnika vladajuće stranke "Smer", uključujući premijera Roberta Fica, koji je kazao da je zbog takve odluke "vreme da se celokupno Generalno tužilaštvo Slovačke Republike donira Ukrajini, uključujući i generalnog tužioca".

Foto: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Maroš Žilinka je odgovorio na izjavu Fica videom na društvenim mrežama, gde je reči premijera nazvao nedostojanstvenim i izuzetno opasnim napadom.

- Možda više niste u stanju da shvatite da upravo takve zapaljive izjave mogu da se završe velikom tragedijom - rekao je tada Žilinka.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SLOVAČKI PREMIJER PREDVIĐA SOPSTVENI ATENTAT: Ova frustracija će dovesti do ubistva

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