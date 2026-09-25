„PROJEKAT RUŠENJA SRBIJE“ – DEO 3: Ko stoji iza tzv. studentske liste i šta se sprema za izbore?

PROJEKAT rušenja Srbije danom predaje takozvane studentske liste ušao je u novu fazu koja će trajati do dana održavanja izbora.

Spasa Dakic / Sipa Press / Profimedia

Ono što je najstrašnije u celom ovom projektu, to je da njegove tvorce uopšte ne zanima pobeda na izborima, niti na taj način dolazak na vlast u Srbiji. Ovo se jasno dalo videti, praktično od prvog dana protesta, a prihvatanje izbora, podnošenjem izborne liste samo je jako providna dimna zavesa.

Ko je na ovoj blokaderskoj izbornoj listi i ko je nju sastavljao. Sem naziva, ova lista sa studentima nema nikakve veze, jer niti su je studenti sastavljali, niti ih ima na toj listi. To što su studenti izmanipulisani obično je redovna pojava kod takozvane revolucionarne omladine svuda u svetu, pa nije prvi put ni u Srbiji.

To što su izmanipulisani i koriste se za rušenje sopstvene države, njih apsolutno ne oslobađa odgovornosti.

Imaju svi oni dovoljno godina i obrazovanja da bi trebalo da shvate šta čine i za koga. Trebala bi ova mladost da u sebi ima rodoljublja i ne prodaje se strancima za pare ili ko zna za šta još....

Izašlo je na videlo da su tvorci ove liste Bojan Pajtić i družina iz tadašnje Demokratske stranke. Ustvari i oni su samo izvršioci zadataka dobijenih od stranaca, jer su se pokazali kao izuzetno poslušni i delotvorni u periodu od 2000-2012.godine.

Foto: Printskrin

Tvorce ove liste, što je najstrašnije izbori ne zanimaju, jer znaju da ne mogu da ih dobiju. Da je ovo tačno, dokazuje se i pokazuje svaki dan.

Pođimo od prvog na blokaderskoj listi Ilije Srdanovića. O njemu se toliko piše i govori, ali suština je da on odbija da izađe na TV duel sa nosiocem liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandrom Vučićem.

Zna Srdanović da nema nikakvih argumenata kojim bi mogao da odgovori na činjenice koje bi iznosio Aleksandar Vučić. Način na koji Srdanović saopštava ovu istinu, ali istinu sa njegovog aspekta, treba da bude interesantan za njegove kolege drugih specijalnosti.

Naime dok sa omalovažavanjem priča o Aleksandru Vučiću, licem pravi veliki broj tikova i arogantno, uobraženo i slavodobitno zabacuje glavu preko desnog ramena.

Foto: Printskrin

Pa građani Srbije glasajte za njega, da bude Premijer Srbije!!!!!

Šta još rade tvorci ovog projekta? Oni na razne načine sprečavaju opozicione stranke da učestvuju na izborima.

Sigurno tu ima raznog podmićivanja, ucena i pretnji, ali dovodi do apsurdne situacije i smisla postojanje opozicionih stranaka.

Da ostavimo po strani program nosilaca blokaderske liste, pogledajmo njihovo ponašanje. Sve se sastoji od jezivih uvreda i pretnji fizičkim nasiljem nad neistomišljenicima!

Otišli su dotle da najvulgarnije vređaju sve žene u Srbiji za koje smatraju da neće za njih da glasaju i saopštavaju šta će im raditi posle izbora.

Moramo pomenuti i profesorku Danicu Popović, sa studentske liste, koja savetuje da se u program ove liste uvrsti ukidanje specijalizovane izložbe EXPO, na koju dolazi više od 140 zemalja.

Uostalom, zar njihov slogan nije "Srbija mora da stane" kao glavni zadatak projekta rušenja Srbije.

Pa građani Srbije glasajte onda za ovu listu!!!!!

Da pomenemo najnoviji događaj u Kuli, kada je vođa blokadera Zoran Sekeruš, izjurio iz automobila krvnički mahajući sekirom, nasrnuo na štandove SNS lomeći ih i povredivši dve osobe.

Da li će on biti uhapšen, a sigurno hoće, a da li dalje procesiuran od tužilaštva, to je već znak pitanja!?

Svaki dan, iz sata u sat, svedoci smo nasilja i terora koji sprovode blokaderi, ne krijući šta tek Srbiju čeka 25. i 26. oktobra.

Tvorci projekta znaju da će 26.oktobar osvanuti kao dan velikog poraza njihove liste, jer oni na to i računaju, pošto nisu nimalo naivni.

Zato se od strane blokadera unapred širi narativ o pokradenim izborima, protestnom izlasku na ulice, ne bi li se tako odbranila, po njima, narodna volja.

O ovome otom potom, jer građane Srbije sigurno neće zaplašiti....