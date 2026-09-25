RUSKA VOJSKA NAPREDUJE: Moskva objavila podatke o gubicima ukrajinskih snaga
JEDINICE ruske grupe snaga "Istok" nanele su gubitke ljudstvu i tehnici kijevskog režima tokom jedne nedelje, što je rezultiralo gubitkom ukrajinskih oružanih snaga preko 1.900 vojnika, osam oklopnih borbenih vozila i 61 vozilo, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Tokom nedelje, jedinice grupe snaga „Istok“ nastavile su napredovanje u dubinu neprijateljske odbrane, oslobađajući naselja Zelena Dibrova i Svetlaja Dolina u Zaporoškoj oblasti.
- Oštećena je ljudska snaga i oprema dve mehanizovane brigade, jedne aeromobilne brigade, dve jurišne brigade, četiri vazdušno-desantne brigade, dva jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine i jedne mornaričke brigade. Neprijateljski gubici u ovom području iznosili su preko 1.900 vojnika, osam oklopnih borbenih vozila, 61 vozilo i četiri poljska artiljerijska oruđa - navodi se u nedeljnom izveštaju ruskog ministarstva.
(Ria Novosti)
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