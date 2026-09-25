Novi udar na FIFA, oglasile se vodeće evropske lige

Čelnici Premijer lige i još tri vodeće evropske lige pozvali su danas u saopštenju na reforme u upravljanju Međunarodnom fudbalskom federacijom (Fifa), čime se predsednik te organizacije Đani Infantino nalazi pod još većim pritiskom nakon propalog plana o prodaji udela profita Svetskog prvenstva.

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U saopštenju koje su potpisale i vodeće lige iz Španije, Italije i Nemačke navodi se da je fudbal "doživeo jednu od najvećih zloupotreba moći u istoriji Fife".

Infantino se u saopštenju optužuje da aktivno promoviše "ideje koje iskorišćavaju druge, umesto da sprečava takve pojave".

Premijer liga je najbogatija i najpopularnija fudbalska liga na svetu. Njena saradnja sa drugim vodećim evropskim ligama dodatno povećava pritisak na Infantina, koji se suočava sa najvećom krizom tokom svojih 10 godina na čelu Fife.

Iako lige nisu otišle toliko daleko kao Evropska fudbalska unija (Uefa), koja je direktno pozvala Infantina da podnese ostavku, njihovo saopštenje bilo je veoma oštro i osudilo je "nemilosrdno širenje nadležnosti i uticaja Fife".

"Temelji na kojima fudbal počiva već su nekoliko godina ugroženi zbog suštinskog problema u načinu upravljanja", navodi se u saopštenju.

Uprkos kritikama zbog svog kontroverznog plana da se profit od Svetskog prvenstva plasira na tržište putem komercijalne podružnice, kao i gubitku podrške od mnogih nacionalnih saveza, Fifa navodi da Infantino planira da se ponovo kandiduje na izborima sledeće godine za poslednji mandat, koji bi trajao do 2031. godine.

Lige iz Engleske, Španije, Italije i Nemačke saopštile su da žele da predsednički kandidati izađu na izbore sa programom koji bi predviđao suštinske reforme.

"Problem Fife sa upravljanjem ide mnogo dalje od uloge jednog pojedinca. Šire pitanje jeste da li predsednik Fife istovremeno treba da ima toliku regulatornu, komercijalnu i političku moć bez efikasnih mehanizama kontrole i ravnoteže“, navodi se u saopštenju.

Infantino je sada odustao od predloga za osnivanje kompanije vredne 20 milijardi dolara, pod nazivom "Fifa Forward Enterprise" (FFE), koja bi upravljala Svetskim prvenstvom uz pomoć privatnih investitora, među kojima je trebalo da bude i porodica Kušner. Taj plan je iznenadio fudbalski svet kada se pojavio u julu.

Protivljenje je stiglo kako iz svetskih fudbalskih federacija, tako i od nacionalnih saveza, a neki od njih su izjavili da su zbog toga izgubili poverenje u Infantina.

"Sada je trenutak da odlučimo ne samo ko će voditi Fifu, već i na koji način Fifa treba da bude vođena", dodaje se u saopštenju.

Rok za prijavljivanje kandidata za naredne predsedničke izbore je 18. novembar, tačno četiri meseca pre glasanja.