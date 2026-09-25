BRAZILKA OTIŠLA U SRBIJU ZBOG POSLA, PA PRONAĐENA MRTVA U HRVATSKOJ! Roditelji neutešni: Ketlin je pre smrti primala i pretnje
BRAZILKA Ketlin Izabel Bejker (28) pronađena je mrtva 22. avgusta u hotelskoj sobi u Zagrebu, a uzrok njene smrti još nije utvrđen.
Ketlin je u Evropu došla zbog ponude za posao u Srbiji, ali posao se nije ostvario, a njena porodica sada traži da se utvrdi ko ju je doveo u Hrvatsku i šta joj se dogodilo.
Brazilski g1 navodi da je slučaj prijavljen zagrebačkoj policiji i da su Ketlinine lične stvari zadržane zbog istrage. Porodica je zatražila pomoć brazilske Savezne policije, koja je poručila da ne komentariše moguće prijave ni istrage koje su u toku.
Otišla zbog posla u Srbiji
Ketlin je 29. aprila napustila Brazil nakon što je dobila ponudu za posao u Srbiji. Prema rečima njene majke Geruze Bejker, htela je da zaradi novac kako bi pomogla ocu koji boluje od osteomijelitisa i potrebna mu je proteza.
Po dolasku u Srbiju saznala je da je radno mesto već popunjeno. Majci je rekla da posao nije uspeo i da je jako zabrinuta jer ne zna šta će dalje. Porodica tvrdi da su je nakon toga u Hrvatsku odvele osobe čiji identitet zasad nije poznat.
Prema rečima članova porodice, Ketlin je pre smrti primala i pretnje. Nije objavljeno od koga su pretnje dolazile niti da li su povezane s njenom smrću.
Brazilski mediji navode i detalj koji porodica želi da razjasni. Ketlin je navodno putovala s još jednom ženom koja je dobila istu ponudu za posao, a nakon njene smrti porodica više nije uspela da stupi u kontakt s tom ženom.
Zbog okolnosti pod kojima su žene došle u Evropu i nepoznatih osoba koje su Ketlin navodno odvele iz Srbije u Hrvatsku porodica želi da se proveri i mogućnost trgovine ljudima.
Zasad nema potvrde da je Ketlin bila žrtva trgovine ljudima niti je poznato što se dogodilo s drugom ženom.
Pronađena mrtva u Zagrebu
Porodica je nekoliko dana bezuspešno pokušavala da stupi u kontakt s Ketlin, a 27. avgusta obratila se brazilskoj ambasadi u Hrvatskoj. Tada su saznali i da je ona pronađena mrtva u hotelskoj sobi u Zagrebu još 22. avgusta.
Dokument o smrti koji je brazilska ambasada u Zagrebu izdala 4. septembra navodi da je uzrok smrti nepoznat odnosno neutvrđen. Porodici je prvobitno, prema rečima majke, bilo rečeno da je Ketlin možda preminula od srčanog udara, ali za to zasad nema potvrde.
Advokat porodice Žoaki Fereira da Silva zatražio je od zagrebačke sudske medicine kompletnu dokumentaciju obdukcije i laboratorijskih pretraga.
Prema informacijama koje je dobila porodica, rezultati bi mogli biti gotovi tek za tri do četiri meseca, a završnu dokumentaciju moraće da zatraže od nadležnog državnog tužilaštva u Zagrebu.
Ni druga obdukcija nije dala odgovor
Telo žrtve prevezeno je u Brazil nakon što je porodica organizovala prikupljanje novca za prevoz. Telo je 13. septembra stiglo u Porto Velho, gde je obavljen novi sudsko-medicinski pregled, ali ni on nije utvrdio uzrok smrti.
Brazilskim stručnjacima posao je otežalo to što je od smrti prošlo više od 20 dana i što je telo već bilo podvrgnuto obdukciji u Hrvatskoj, a izvršena su i dva postupka balsamovanja, u Hrvatskoj i Sao Paulu. Uzet je biološki materijal koji je poslat na dodatne toksikološke pretrage, čiji se rezultati još čekaju.
Ketlin je sahranjena 14. septembra u Ži Paranau, gradu u brazilskoj saveznoj državi Rondonia. Porodica u međuvremenu pokušava da dobije pravnu pomoć u Hrvatskoj kako bi mogla da pristupi policijskom predmetu i dokumentaciji o smrti.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
RUSI MASOVNO IZAŠLI NA IZBORE: „Jedinstvena Rusija“ osvojila 349 od 450 mandata
25. 09. 2026. u 11:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)