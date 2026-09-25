BRAZILKA OTIŠLA U SRBIJU ZBOG POSLA, PA PRONAĐENA MRTVA U HRVATSKOJ! Roditelji neutešni: Ketlin je pre smrti primala i pretnje

BRAZILKA Ketlin Izabel Bejker (28) pronađena je mrtva 22. avgusta u hotelskoj sobi u Zagrebu, a uzrok njene smrti još nije utvrđen.

Foto: Društvene mreže

Ketlin je u Evropu došla zbog ponude za posao u Srbiji, ali posao se nije ostvario, a njena porodica sada traži da se utvrdi ko ju je doveo u Hrvatsku i šta joj se dogodilo.

Brazilski g1 navodi da je slučaj prijavljen zagrebačkoj policiji i da su Ketlinine lične stvari zadržane zbog istrage. Porodica je zatražila pomoć brazilske Savezne policije, koja je poručila da ne komentariše moguće prijave ni istrage koje su u toku.

Otišla zbog posla u Srbiji

Ketlin je 29. aprila napustila Brazil nakon što je dobila ponudu za posao u Srbiji. Prema rečima njene majke Geruze Bejker, htela je da zaradi novac kako bi pomogla ocu koji boluje od osteomijelitisa i potrebna mu je proteza.

PF investiga morte de brasileira encontrada em hotel na Croácia https://t.co/mqRAuKITWE — VEJA (@VEJA) September 24, 2026

Po dolasku u Srbiju saznala je da je radno mesto već popunjeno. Majci je rekla da posao nije uspeo i da je jako zabrinuta jer ne zna šta će dalje. Porodica tvrdi da su je nakon toga u Hrvatsku odvele osobe čiji identitet zasad nije poznat.

Prema rečima članova porodice, Ketlin je pre smrti primala i pretnje. Nije objavljeno od koga su pretnje dolazile niti da li su povezane s njenom smrću.

Brazilski mediji navode i detalj koji porodica želi da razjasni. Ketlin je navodno putovala s još jednom ženom koja je dobila istu ponudu za posao, a nakon njene smrti porodica više nije uspela da stupi u kontakt s tom ženom.

Zbog okolnosti pod kojima su žene došle u Evropu i nepoznatih osoba koje su Ketlin navodno odvele iz Srbije u Hrvatsku porodica želi da se proveri i mogućnost trgovine ljudima.

Zasad nema potvrde da je Ketlin bila žrtva trgovine ljudima niti je poznato što se dogodilo s drugom ženom.

Pronađena mrtva u Zagrebu

Porodica je nekoliko dana bezuspešno pokušavala da stupi u kontakt s Ketlin, a 27. avgusta obratila se brazilskoj ambasadi u Hrvatskoj. Tada su saznali i da je ona pronađena mrtva u hotelskoj sobi u Zagrebu još 22. avgusta.

Dokument o smrti koji je brazilska ambasada u Zagrebu izdala 4. septembra navodi da je uzrok smrti nepoznat odnosno neutvrđen. Porodici je prvobitno, prema rečima majke, bilo rečeno da je Ketlin možda preminula od srčanog udara, ali za to zasad nema potvrde.

Advokat porodice Žoaki Fereira da Silva zatražio je od zagrebačke sudske medicine kompletnu dokumentaciju obdukcije i laboratorijskih pretraga.

Família pede apuração da PF em caso de brasileira encontrada morta em hotel na Croácia | Kathlyn Izabel Becker, de 28 anos, havia deixado Rondônia para trabalhar no exterior; certidão de óbito registra causa da morte como ‘não identificada’ https://t.co/vABYQcOfaP https://t.co/HCp2xLsM7t — Estadão 🗞️ (@Estadao) September 24, 2026

Prema informacijama koje je dobila porodica, rezultati bi mogli biti gotovi tek za tri do četiri meseca, a završnu dokumentaciju moraće da zatraže od nadležnog državnog tužilaštva u Zagrebu.

Ni druga obdukcija nije dala odgovor

Telo žrtve prevezeno je u Brazil nakon što je porodica organizovala prikupljanje novca za prevoz. Telo je 13. septembra stiglo u Porto Velho, gde je obavljen novi sudsko-medicinski pregled, ali ni on nije utvrdio uzrok smrti.

Brazilskim stručnjacima posao je otežalo to što je od smrti prošlo više od 20 dana i što je telo već bilo podvrgnuto obdukciji u Hrvatskoj, a izvršena su i dva postupka balsamovanja, u Hrvatskoj i Sao Paulu. Uzet je biološki materijal koji je poslat na dodatne toksikološke pretrage, čiji se rezultati još čekaju.

Ketlin je sahranjena 14. septembra u Ži Paranau, gradu u brazilskoj saveznoj državi Rondonia. Porodica u međuvremenu pokušava da dobije pravnu pomoć u Hrvatskoj kako bi mogla da pristupi policijskom predmetu i dokumentaciji o smrti.