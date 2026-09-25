BEOGRADSKI FPN POTPUNO POD KONTROLOM ANTISRPSKIH NVO: Rukovodstvo mora da bude smenjeno zbog Emilije Milenković

BEOGRADSKI Fakultet političkih nauka koji je Zoran Ćirjaković s punim pravom nazvao Fakultet autošovinističkih nauka, u potpunosti je opravdao svoj nadimak, ali je otišao i korak dalje.

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Naime, na zvaničnom instagram nalogu fakulteta, koji je jedan od ključnih kanala za komunikaciju zvanične ustanove sa studentima i javnošću, proslavljeno je to što je diplomirala Emilija Milenković.

Milenković nije obična studentkinja, već članica brojnih antisrpskih NVO, koja je od početka protivpravnih blokada fakulteta bila jedan od vođa pobune. FPN se objavom direktno uključio i u predizbornu kampanju, što je protivzakonito, zbog čega čitavo rukovodstvo pod hitno mora da bude smenjeno.

Podrška fakulteta svojim studentima kroz objave nasmejanih lica koja su upravo studirala nije novost. U Srbiji ima pre 230.000 studenata i svaki dan neko ispunjava uslove za diplomu, a neko je diplomski rad stekao. Međutim, objave ovog tipa se ne prave za svakoga od njih, a posebno ne za one koji nisu udarili na svoju državi i blokirali sopstvene fakultete.

Odavno je poznato da na Fakultetu autošovinističkih nauka postoji nepisano pravilo da velike probleme ima onaj ko se drzne da ode na sahranu generala Ratka Mladića, ili kaže za „Oluju“ da je pogrom i ogroman zločin.

S druge strane, svi oni koji se zalažu za nezavisnost narko paradržave u našoj južnoj pokrajini, priznavanje onoga što se nije desilo u Srebrenici, gašenje Republike Srpske i komadanje Srbije, su dobrodošli i podržani od strane same fakultetske uprave.

Ali, zašto je to tako? Zašto je Fakultet autošovinističkih nauka leglo antisrpstva i zašto je Emilija Milenković tako posebna i važna da je ističu ispred svih ostalih?

Ko je Emilija Milenković?

Rođena 2002. godine, Milenković je osnovne studije na FPN u Beogradu završila tek juče, jer je u međuvremenu bila zauzeta direktnim radom protiv države Srbije, koji je predstavljen kao aktivizam. Sve vreme svog 6-godišnjeg školovanja Milenković je, poput stotina hiljada naše dece bila finansirana od strane države, ali je ona „kućni budžet“ dopunjavala i grantovima USAID-a i stranih antisrpskih fondacija.

Na prvom mestu, ona je bila studentkinja novinarstva i kao takva postala je poželjna u antisrpskim krugovima. Duboka država svoju radnu snagu oblikuje od srednjoškolskih dana, uči ih antisrpstvu i radu protiv svoje države, da su Srbi genocidan narod, a da Srbija ne treba da postoji.

Identična stvar se desila sa Milenković. Šira javnosti ju je upoznala pre 3 godine kada se priključila koaliciji „Srbija protiv nasilja“, koja je zloupotrebila masovna ubistva u OŠ „Vladislav Ribnikar“ i selima Dubona i Malo Orašje.

Ona je tada govorila u Vranju na protestu, a tajkunsko-terorističke lažovizije su oduševljeno prenosile reči jedne 21-godišnje studentkinje, koja je tek počela da se interesuje za politiku.

Naravno, ništa od toga nije bilo istina.

Istina je ta da je Milenković te 2023. godine postala zastupnik udruženja „Naš svet, naša pravila“ iz Vranja. Udruženje postoji od 2018. godine i od osnivanja se bavi organizacijom mreže mladih u Vranju koji pod uticajem novca duboke države rade protiv Srbije.

Donatori udruženja su ugašena „kriminalna organizacija“ USAID, kako je naziva Donald Tramp kroz projekat „Snaga aktivizma; Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz projekat Podstrekivanje lokalnih glasova za jednaki razvoj, kao i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (pandan USAID-a) kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo.

Kako sredstva od ove tri institucije nisu bila dovoljna da zadovolje apetite stranih plaćenika u Vranju, finansirani su i od strane Građanskih inicijativa i Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), čiji su deo. i čiji je član Upravnog odbora Emilija Milenković.

„Naš svet, naša pravila“ je takođe deo EU Resurs centra koji sprovodi Beogradska otvorena škola. Njihov najveći pojedinačni partner, ključan za projekte podrške „lokalnom aktivizmu“ je Trag fondacija.

Sve navedene „domaće“ fondacije finansirao je opet USAID, NED, Evropska komisija, nemački GiZ, Britanska ambasada ili UKAID. Kod mnogih su direktni sponzori i Džordž Soroš, kao i braća Rokfeler.

Od 2019-2025. godine „Naš svet, naša pravila“ su dobili direktno preko donacija 23.875.000 dinara, tj. više od 205.000 evra, u malom gradu kakav je Vranje. Koliko je još novca „zarađeno“ kroz raznorazne projekte nije poznato. Udruženje, naravno, te informacije ne saopštava javno na svom sajtu, iako je deo grupe koja se hvali „transparentnošću“.

Konkreno, tolika sredstva od antisrpskih fondacija i NVO sau razlog zašto je Emilija Milenković produžila studiranje na 6 godina. Inače je poznato da se u autošovinističkoj močvari kakva je FPN retko ko zadržava duže od 4 godine, jer je poznato da je važnije da si dobar s profesorima, nego da nešto polažeš.

Gde su prljave pare, tu je Milenković: Saradnica CRTA-e i Pavla Cicvarića

Mnogo pre pristupanja organizaciji „Naš svet, naša pravila“, Milenković je postala član antisrpske CRTA-e i to kao projektni asistent. Očito naviknuta na „’leba bez motike“, Milenković se ceo svoj život mota isključivo po organizacijama koje su izuzetno dobro plaćene iz inostranstva.

Konkretno CRTA je za 12 godina rada, od 2011-2023. godine dobila čak 17,5 miliona evra grantova, a samo od USAID-a preko 6 miliona dolara. Spomenuta Trag fondacija, najveći partner udruženja „Naš svet, naša pravila“, je u periodu 2004-2021. godina dobila čak 28 miliona evra donacija, a samo od USAID-a oko 6 miliona dolara.

Milenković je ispred CRTA-e bila angažovana i kao posmatrač izbora, jer kod NVO sektora nema ništa džabe i svaki dinar mora krvavo da se zaradi. Tako je postala i deo aktivističke mreže, a preko CRTA-e i KOMS-a se povezala i sa drugim mladim „aktivistima“.

Na prvom mestu tu je Pavle Cicvarić, takođe „student“, čiji su otac Radovan i majka Jelena, dobro poznati borci za „prava dece“ iz Užica, saradnici Beogradske otvorene škole i antisrpskog NVO sektora. Duboko involvirani u NVO močvaru, oni su instruisali sina Pavla da napravi neformalno udruženje „Borba“, čiji je član postala i Emilija Milenković.

Inače, izbor članova nije jača strana Pavla Cicvarića, pa je zajedno sa njima u ovoj opskurnoj neformalnoj grupi bila i Nikolina Sinđelić, narkomanka uhapšena zbog posedovanja opojne droge.

Milenković se više ne predstavlja kao članica Borbe, ali je zato na plenumu Fakulteta autošovinističkih nauka i te kako aktivna. Štaviše, objava zvaničnog naloga fakulteta mnogo toga govori, ali ne odgovara na ključno pitanje: Da li je time prekršen zakon?

Rukovodstvo FPN bi moralo da bude smenjeno zbog uključivanja u predizbornu kampanju



Međutim, jedna stvar je jasna, na univerzitetima je strogo zabranjeno političko, stranačko i versko organizovanje i delovanje. Iz tih razloga rukovodstvo Fakulteta antišovinističkih nauka bi moralo odmah i bez odlaganja da bude smenjeno.

To ne govori vlast ili simpatizeri SNS-a, već Zakon o visokom obrazovanju i to nejgov 43. član. Osim toga, ista odredba stoji i u statutima univerziteta, gde se kaže da nije dozvoljeno organizovanje ili delovanje političkih strnaakta, niti skupovi čiji su ciljevi politički/stranački.

Ključna stvar, konkretno kada je u pitanju statut Beogradskog univerziteta je da „članovi akademske zajednice unutar Univerziteta treba da deluju politički neutralno“.

Pitanje za rukovodstvo FPN-a je: Kako politički neutralna može da bude instagram objava sa zvaničnog naloga jedne dokazane NVO blokaderke uz pesmu „Tri poljupca hoću ja“, a koja je postala blokaderska himna nakon predaje izborne liste.

Istina je ta da je Srbija zapala u ludilo kreiranja paralelne realnosti u kojoj jedna sekta poziva na poštovanje zakona dok ga sama krši i još se žali kada biva kažnjena zbog kršenja. Potpuno ludilo u kojem su uposlenici antisrpskih NVO od srpskih univerziteta stvorili ideološke fabrike duboke države, duboko je razorilo našu prosvetu, kojoj je već sada potreban veliki reset. Prvi korak bi morala da bude smena rukovodstva FPN.