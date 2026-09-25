I da su najgori na svetu, naši su!

Sramotna slika sa "Marakane" mora da zaboli svakog kome reprezentacija Srbije zaista nešto znači. Manje od 10.000 ljudi gledalo je utakmicu Srbije i Grčke. I nije problem samo u jednoj utakmici. Problem je što smo počeli da reprezentaciju volimo samo kada pobeđuje.

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Nije Srbija izgubila samo utakmicu od Grčke. Izgubila je još nešto mnogo važnije – deo onog osećaja da je reprezentacija svetinja. Bez obzira na to kakve rezultate ima, ponos kada su u pitanju nacionalne selekcije mora da bude na najvišem nivou. Ali dobro, mi Srbi smo takvi izgleda - uvek više volimo da pljujemo svoje i da se divimo tuđem, i to ne samo u sportu.

Ali ’ajde, da se vratimo mi na sport i sumornu septembarsku noć. Na Marakani je protiv Grčke bilo manje od 10.000 ljudi. Jednom rečju, sramota!

I tu više nije dovoljno reći – loše vreme, loš termin, Liga nacija, nezadovoljstvo rezultatima… Sve to može da bude deo objašnjenja. Ali ne može da bude opravdanje.

Jer, ako čekamo da Srbija prvo postane šampion Evrope ili sveta da bismo došli na stadion, onda ne volimo reprezentaciju – volimo uspeh.

A upravo je to pre nekoliko godina rekao Nikola Jokić.

- Takav je mentalitet u Srbiji. Mi ne volimo sport, ne volimo košarku, mi volimo da pobeđujemo kao i u svakom drugom sportu. Svi bi voleli zlato, svi bi voleli medalju, ali to je stvarno jako daleko - izjavio je as Denvera pre nekoliko godina.

FOTO: Novosti/M.M.

Možda nam se tada nije dopala ta rečenica. Danas zvuči mnogo neprijatnije.

Jer obrazac je dobro poznat. Kada Srbija pobeđuje, svi žele da budu deo priče. Kada se osvoji medalja, traži se karta više. Kada se ode na veliko takmičenje, pevaju se himne, pune trgovi, zastave su svuda, a društvene mreže preplavljene su slikama reprezentativaca.

A kada stvari ne idu kako smo zamislili?

Tada se stadion prazni. Tada počinje priča o tome ko je kriv. Selektor, fudbaleri, Savez, taktika, termin, vreme, cene karata... I svako ima pravo na kritiku. Naravno da ima.

Reprezentacija mora da bude kritikovana kada ne igra dobro. Fudbaleri moraju da odgovaraju za rezultate. Selektor mora da odgovara za odluke. Niko ne traži da se loša igra proglašava dobrom samo zato što na grudima stoji grb Srbije.

Ali podrška ne bi smela da bude nagrada za pobedu. To je suština.

Tužno je to što se reprezentacija voli samo kada se nešto osvaja i pobeđuje, to što godinama unazad ne gledamo da nacija dolazi na stadion samo zato što očekuje pobedu ili da bi videla neka zvučna imena i selekcije, a ne samo iz razloga što igra njena reprezentacija.

Svako može da kritikuje, da zviždi, da bude besan zbog partije na terenu. I ima pravo na to. Ali, s druge strane, i obavezu da dođe na stadion. Razlog je samo jedan - igra Srbija! A to bi valjda trebalo da bude dovoljno.

Jer, i da su najgori na svetu - naši su.

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