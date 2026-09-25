KONAČNO SE SAZNALO KO JE NAPISAO ĆACI NA ZIDU: Gore mreže zbog blokaderske rektorke (VIDEO)

NAKON što je političarka Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti sa "studentske" liste, koja se suočila sa Anom Brnabić u debati na N1, doživela totalni debakl, ljudi na društvenim mrežama sumnjaju da je upravo ona bila autor naziva "ćaci".

Foto: Printskrin

Natpis "ćaci nazad u školu" na ogradi Jovine gimnazije izrodio je nadimak koji blokaderi koriste za sve koji se ne slažu sa njihovom politikom.

Nakon debate u kojoj su učestvovale Brnabić i Nikolić društvene mreže su preplavili komentari u kojima se oštro kritikuje nastup rektorke.

Blokaderska rektorka je pokazala elementarnu nepismenost i nepoznavanje gramatike srpskog jezika.

Jedan korisnik na mreži X na osnovu toga je konstatovao:

- Konačno se saznalo ko je napisao ćaci na zidu.

Kako je to izgledalo pogledajte u sledećem videu.