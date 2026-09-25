Srbija misli na budućnost: Naša reprezentacija "otima" Švajcarskoj dvojicu talenata?

FUDBALSKI savez Srbije pokušava da obezbedi dva važna igrača za budućnost.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Naime, čelni ljudi našeg fudbala su u kontaktu sa Andrejem Vasovićem i Mladenom Mijajlovićem, perspektivnim dvojcem koji nastupa za mlađe selekcije Švajcarske.

Portal "Blue News" saznaje da je selektor "orlova" obavio razgovor sa Vasovićem. On je objasnio igraču Klub Briža gde ga vidi u timu ukoliko prihvati poziv.

Ovaj 18-godišnjak i dalje ima priliku da nastupa za Srbiju i to će biti slučaj sve dok ne upiše i ako upiše nastup za A tim "sajdžija".

Vasović je sa samo 17 godina debitovao za Lucern, postigao je sedam golova i zaradio transfer od 7.500.000 evra u redove šampiona Belgije. Nedavno je upisao prve minute za novi klub, kada je u igru ušao u 81. minutu u minimalnoj pobedi nad Lomelom.

Što se tiče Mijajlovića, prošao je školu Araua. Potom je otišao u nemački Frajburg. Ipak, on još uvek nije debitovao za prvi tim bundesligaša.

Ostaje da se vidi da li će Srbija uspeti da ubedi ovu dvojicu igrača da u budućnosti nose dres našeg nacionalnog tima.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“