FRANCUSKA ŠALJE VOJSKU U SAUDIJSKU ARABIJU: Makron otkrio šta će štititi

FRANCUSKA će rasporediti trupe, radare i sisteme protivvazdušne odbrane u Saudijsku Arabiju kako bi zaštitila ključno naftno čvorište na Crvenom moru, dok se Rijad bori da zaustavi sve učestalije raketne napade i napade dronovima koje izvode Huti, saopštio je predsednik Emanuel Makron.

Foto: Tanjug/AP Photo/Philippe Magoni, Pool

Makron je istakao da se francuske snage neće uključiti u borbe, već će isključivo štititi strateški energetski objekat u skladu sa sporazumom postignutim sa Rijadom. Ovo saopštenje usledilo je nekoliko sati nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom objavila da je presrela šest balističkih raketa usmerenih ka Taifu, gde se nalazi ključna saudijska vazduhoplovna baza, i ka strateškom lučkom gradu Janbuu.

- Poslaćemo vojne resurse – odnosno vojnike, radarske sisteme i odbrambene sisteme – kako bismo zaštitili lokaciju u Janbuu-rekao je Makron u četvrtak za televizije TF1 i "Frans 2".

Makron je naveo da je čvorište u Janbuu, kroz koje prolazi nekoliko miliona barela nafte, pretrpelo "veoma ozbiljna oštećenja" u prethodnim napadima. Ova luka na Crvenom moru postala je izuzetno važna za saudijski izvoz, s obzirom na to da tenzije između SAD i Irana ozbiljno ograničavaju prolazak tankera kroz moreuz Ormuz.

Huti su u četvrtak saopštili da su izveli raketne napade i napade dronovima na nekoliko "osetljivih ciljeva" u kraljevini, posebno navodeći infrastrukturu kompanije "Saudi Aramko" u Janbuu.

Prema izveštaju agencije Rojters, baterija sistema "patriot" kojom upravlja Grčka, a koja je već raspoređena u Saudijskoj Arabiji, takođe je u četvrtak presrela balističku raketu i dron u širem području Janbua.

Huti svoju kampanju predstavljaju kao borbu za proterivanje vladinih snaga koje podržava Saudijska Arabija iz Jemena, okončanje blokade koju sprovodi Rijad i obnovu suvereniteta zemlje, uz upozorenje stranim silama da se ne pridružuju saudijskoj kampanji.

Francuska je najnovija zemlja kojoj se Rijad obratio za vojnu pomoć, nakon što je Vašington odbio direktnu intervenciju koju je tražio saudijski prestolonaslednik Muhamed bin Salman.

Ranije ovog meseca, saudijski lider je zatražio od američkog predsednika Donalda Trampa da naredi napade na Hute, ali je Tramp to, navodno, odbio.

Tramp je kasnije napomenuo da Huti "puštaju većinu brodova da prođu" kroz Crveno more i da su fokusirani na "samo jednu zemlju". SAD su umesto toga ponudile razmenu obaveštajnih podataka i pomoć pri određivanju ciljeva, dok su američke snage i dalje usredsređene na Iran.

Rijad je zbog toga zatražio dodatnu podršku od Francuske, Velike Britanije, Pakistana i Egipta, s obzirom na to da su zalihe presretača raketa pod velikim pritiskom.

Velika Britanija je već pristala da rasporedi avion-cisternu "vojadžer" Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva radi dopune goriva u vazduhu tokom saudijskih operacija, čime se dopunjuje britanska oprema i ljudstvo za protivvazdušnu odbranu koji su već stacionirani u Kraljevini.

Pakistan, koji sa Saudijskom Arabijom ima sporazum o uzajamnoj odbrani, obećao je da će braniti Kraljevinu "u svakom pogledu", iako Islamabad nije najavio novo raspoređivanje borbenih snaga.

Egipat je ponudio Rijadu "nepokolebljivu" političku podršku, ali nije najavio vojnu pomoć. Italija takođe održava misiju protivvazdušne odbrane u Saudijskoj Arabiji; italijanski avion "jurofajter", stacioniran u vazduhoplovnoj bazi "Kralj Fahd", oštećen je tokom napada Huta prošle nedelje.

Obnovljeni zahtevi Saudijske Arabije usledili su nakon što su Huti ostvarili značajne teritorijalne dobitke duž jemenske obale Crvenog mora, zauzevši grad Moka i strateški važna ostrva oko moreuza Bab el Mandeb.

Ova grupa je takođe gađala saudijsku naftnu infrastrukturu i brodove, zahtevajući istovremeno okončanje saudijske blokade Jemena.

Borbe ugrožavaju Saudijsku Arabiju sa obe strane Arapskog poluostrva: Iran je ozbiljno poremetio tradicionalnu izvoznu rutu kraljevine kroz Ormuski moreuz, dok napredovanje i napadi Huta vrše sve veći pritisak na alternativni koridor preko Crvenog mora, koji vodi kroz Janbu i moreuz Bab el Mandeb.

(RT Balkan)