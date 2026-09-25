BRIŽIT MAKRON U CRNOM: Makron spremio četiri poklona za papu

PAPI Lavu Četrnaestom u Parizu je priređen svečani doček.

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Tokom tradicionalnog prijema u Jelisejskoj palati, predsednik Emanuel Makron je sa suprugom Brižit izašao u susret poglavaru Katoličke crkve na crvenom tepihu.

Brižit Makron bila je u crnom, u skladu s protokolom po kome se žene prilikom susreta s papom tradicionalno oblače u tamnu odeću. Posebnu "privilegiju belog" imaju samo određene katoličke kraljice i princeze, među kojima je i princeza Šarlen od Monaka, koja je tokom ranijih susreta s papom nosila belo.

Posle razgovora s Makronom predviđena je razmena poklona. Francuski predsednik pripremio je četiri dara za papu. Prvi je reprodukcija lika Device Marije sa vitraža umetnice Kler Tabure, namenjenog katedrali Notr Dam.

Drugi je DNK jevanđelistar, projekat povezan sa francuskim Nacionalnim centrom za naučna istraživanja, CNRS, u kome je dvojezični tekst Jevanđelja po Marku, na starogrčkom i francuskom, kodiran u sintetičkoj DNK.

Treći poklon je crni krst od magnetnog ferita, delo umetnice Lidi Ariks, koji svojom privlačnom silom simbolično evocira Hristovu misiju da okuplja sva stvorenja.

Četvrti dar je primerak knjige "Život časnog sluge Božjeg Vensana de Pola", koju je u 17. veku napisao Luj Abeli, jedna od prvih biografija velikog francuskog sveštenika i dobrotvora.