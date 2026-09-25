Svet

BRIŽIT MAKRON U CRNOM: Makron spremio četiri poklona za papu

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PAPI Lavu Četrnaestom u Parizu je priređen svečani doček.

БРИЖИТ МАКРОН У ЦРНОМ: Макрон спремио четири поклона за папу

Foto: Printskrin

Tokom tradicionalnog prijema u Jelisejskoj palati, predsednik Emanuel Makron je sa suprugom Brižit izašao u susret poglavaru Katoličke crkve na crvenom tepihu.

Brižit Makron bila je u crnom, u skladu s protokolom po kome se žene prilikom susreta s papom tradicionalno oblače u tamnu odeću. Posebnu "privilegiju belog" imaju samo određene katoličke kraljice i princeze, među kojima je i princeza Šarlen od Monaka, koja je tokom ranijih susreta s papom nosila belo.

Posle razgovora s Makronom predviđena je razmena poklona. Francuski predsednik pripremio je četiri dara za papu. Prvi je reprodukcija lika Device Marije sa vitraža umetnice Kler Tabure, namenjenog katedrali Notr Dam.

Drugi je DNK jevanđelistar, projekat povezan sa francuskim Nacionalnim centrom za naučna istraživanja, CNRS, u kome je dvojezični tekst Jevanđelja po Marku, na starogrčkom i francuskom, kodiran u sintetičkoj DNK.

Treći poklon je crni krst od magnetnog ferita, delo umetnice Lidi Ariks, koji svojom privlačnom silom simbolično evocira Hristovu misiju da okuplja sva stvorenja.

Četvrti dar je primerak knjige "Život časnog sluge Božjeg Vensana de Pola", koju je u 17. veku napisao Luj Abeli, jedna od prvih biografija velikog francuskog sveštenika i dobrotvora.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava

EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: "Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava"